Cerveja e torresmo! Clube modesto faz sucesso na internet ao divulgar camisa sem "modelo crossfiteiro"

Cianorte bomba nas redes com brincadeira que coroa a galhofa do clube nos últimos meses

O Cianorte, modesto do clube do interior do Paraná, bombou na internet nesta quarta-feira (9). Isso porque o clube inovou ao divulgar sua camisa de um modo nada convencional.

Normalmente, as camisas dos clubes são divulgadas com modelos, jogadores ou ex-jogadores, certo? Pois o Cianorte não usou nenhuma dessas alternativas. Nada de "modelo crossfiteiro" não!

Pra divulgar nosso lindo manto não tem modelinho crosfitero não. Nosso modelo é tratado com torresmo, polenta e glacial, além de muito amendoim no Albino Turbay.



Alô torcida! O manto já está disponível na sede do clube e nas lojas Sport Mania. pic.twitter.com/0VYWCkysnZ — Cianorte F.C. (@cianortefutebol) 9 de janeiro de 2019

A postagem bombou na internet e foi adorada pelos internautas. Afinal, nada melhor que zoeira, torresmo e uma cerveja bem gelada, não é.

E a brincadeira desta quarta coroa um festival de galhofas do Cianorte que não foram tão apreciadas como deveriam. Teve trollada no Athletico Paranaense, leão do Proerd e muito mais:

Ciahnorte FC — Cianorte F.C. (@cianortefutebol) 12 de dezembro de 2018

E o amigo do guarda fecha com o Leão (não o do Proerd). Carlos Esteban FRONTINI, atacante argentino com experiência no futebol nacional e internacional jogará aqui o campeonato paranaense #PraFrenteLeao #Positividade pic.twitter.com/aOp2t4GnKX — Cianorte F.C. (@cianortefutebol) 17 de dezembro de 2018

O estagiário já tá loko pra ativar o decreto e entrar no modo descubra. Então pra não mandar a foto errada às 00:00 já vou deixar os votos de um feliz Natal e que didico nos abençoe e perdoe as pessoas ruins! pic.twitter.com/wqjERKtYwX — Cianorte F.C. (@cianortefutebol) 24 de dezembro de 2018

