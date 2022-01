Cerro vence disputa com Libertad e vai pagar R$ 5,6 milhões ao Flamengo por Piris da Motta

O Cerro Porteño venceu a disputa com o Libertad e acertou a contratação de Piris da Motta. O time paraguaio vai pagar uma compensação financeira ao Flamengo e vai assinar com o volante em definitivo.

Conforme trouxe a GOAL, inicialmente, a ideia do Cerro era ter Piris por empréstimo, mas com o contrato terminando em dezembro, o Rubro-Negro entendia que só valeria a pena fazer negócio em definitivo.

Desta forma, a diretoria Rubro-Negra propôs aos paraguaios um modelo de negócio em que fosse pago uma compensação financeira com o clube carioca ficando com porcentagem de uma futura venda.

Para ficar com Piris em definitivo, o Cerro vai desembolsar 1 milhão de dólares (R$ 5,6 milhões) por 70% dos direitos economicos do jogador. O Flamengo manterá o percentual de 20% de uma futura venda e o volante fica ainda com 10%.

Piris chegou ao Flamengo em 2018 por cerca de R$ 28 milhões. O jogador não conseguiu se ficar no clube e chegou a ser emprestado Genclerbirligi, da Turquia. Na última segunda-feira (10), o vice de futebol, Marcos Braz, externou durante entrevista coletiva, o desejo do volante em deixar o clube carioca.