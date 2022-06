Partida acontece nesta terça-feira (28), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Estádio General Pablo Rojas, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A volta está marcada para o dia 7 de julho, no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Sem vencer há dois jogos (uma derrota e um empate), o Palmeiras busca a recuperação justamente no mata-mata da Libertadores.

Dono da melhor campanha, o Verdão tem a vantagem de decidir em casa todos os jogos eliminatórios do torneio. Na primeira fase, a equipe terminou na liderança do Grupo A, com 18 pontos e 100% de aproveitamento.

Para o confronto em Assunção, o técnico Abel Ferreira pode ter força máxima. O único desfalque é Jailson, que segue no departamento médico.

Do outro lado, o Cerro Porteño, que encerrou a fase de grupos em segundo lugar do Grupo G, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e duas derrotas), viu a sua sequência de três vitórias ser encerrada na derrota para o Libertad por 1 a 0, pelo Campeonato Paraguaio.

O técnico Francisco Arce não poderá contar com Hugo Franco e Carlos Rolon, com problemas de condicionamento físico.

A campanha do Palmeiras na Libertadores 2022

Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras - 6 de abril de 2022

Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero - 12 de abril de 2022

Emelec 1 x 3 Palmeiras - 27 de abril de 2022

Independiente Petroleto 0 x 5 Palmeiras - 3 de maio de 2022

Palmeiras 1 x 0 Emelec - 18 de maio de 2022

Palmeiras 4 x 1 Deportivo Táchira - 24 de maio de 2022

Cerro Porteño x Palmeiras - 29 de junho de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Palmeiras x Cerro Porteño - 6 de julho de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Gabriel Veron (Raphael Veiga) e Rony.

Possível escalação do Cerro Porteño: Jean; Riveros, Bobadilla, Duarte, Patino; Aquino, Carrascal, Da Motta, Rivas; Romero, Martins.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Jaílso: departamento médico.

Cerro Porteño:

Hugo Franco e Carlos Rolon: condicionamento físico.

Quando é?

JOGO Cerro Porteño x Palmeiras DATA Quarta-feira, 29 de junho de 2022 LOCAL Estádio General Pablo Rojas - Assunção, Paraguai HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexader Guzaman e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Palmeiras Copa do Brasil 23 de junho de 2022 Avaí 2 x 2 Palmeiras Brasileirão 26 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Athletico-PR Brasileirão 2 de julho de 2022 21h (de Brasília) Palmeiras x Cerro Porteño Copa Libertadores 6 de julho de 2022 19h15 (de Brasília)

Cerro Porteño

JOGO CAMPEONATO DATA Cerro Porteño 3 x 1 General Caballero Campeonato Paraguaio 21 de junho de 2022 Libertad 1 x 0 Cerro Porteño Campeonato Paraguaio 26 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cerro Porteño x Tacuary Campeonato Paraguaio 2 de julho de 2022 18h (de Brasília) Palmeiras x Cerro Porteño Copa Libertadores 6 de julho de 2022 19h15 (de Brasília)

