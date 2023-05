Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada do grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no estádio La Olla, em Assunção, pela quarta rodada do Grupo C. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Lanterna do grupo com 3 pontos, o Cerro Porteño entra em campo precisando ganhar para não ficar em situação delicada. O time paraguaio acumula uma vitória e duas derrotas até o momento.

Do outro lado, o Palmeiras é o vice-líder, com 6 pontos, ficando atrás do Bolívar no saldo de gols. O Verdão sabe que, se ganhar, dá um passo grande rumo às oitavas de final da competição continental. A equipe tem dúvida quanto às condições de Gustavo Gómez, com uma fissura no rosto. Caso ele não jogue, Naves sairá entre os titulares, enquanto Marcos Rocha continua fora.

Nos últimos 12 jogos entre as equipes, o Cerro venceu duas vezes, o Palmeiras seis, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Cerro Porteño: Jean; Espínola, Piris da Motta, Eduardo Broch e Báez; Carrascal, Bobadilla e Carrizo; Morales, Aquino e Diego Churín.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Naves), Luan e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Desfalques

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Marcos Rocha segue em recuperação física.

Quando é?