Cerro Porteño x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de volta da terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cerro Porteño recebe o Fortaleza na noite desta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), em Assunção, pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Cerro Porteño entra em campo com a vantagem do empate. O time paraguaio não poderá contar com Rivas, expulso no duelo na Arena Castelão.

Já o Fortaleza entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para conseguir a vaga na fase de grupos da competição continental. Caso ganhe por um tento a mais, a classificação será decidida nas penalidades.

Prováveis escalações

Cerro Porteño: Jean; Espínola, Báez, Patiño e Giménez; Aquino, Carrizo, Lucena e Viera; Churín e Morales. Técnico: Facundo Silva.

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Romarinho, Caio Alexandre e Hércules; Yago Pikachu, Pochettino e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Fortaleza

Dudu, Lucas Esteves, Moisés, Pedro Rocha e Tinga estão no departamento médico.

Cerro Porteño

Daniel Rivas cumpre suspensão.

Quando é?