Cerro Porteño e Libertad demonstram interesse em Piris da Motta, do Flamengo

Sem espaço no Flamengo, o volante Piris da Motta desperta o interesse de Cerro Portenão e Liberdad. Os dois clubes, no entanto, já avisaram ao staff do atleta que não têm dinheiro suficiente para fazer uma investida no jogador.

Segundo soube a Goal, a ideia dos clubes era ter Piris da Motta por empréstimo, algo que não é visto com bons olhos pelo time carioca, que prefere uma negociação em definitivo. O volante tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro deste ano e em junho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Ainda segundo soube a Goal, uma alternativa para as negociações é uma compensação financeira mais a possibilidade do Flamengo ficar com uma porcentagem de uma futura. Aos 27 anos, Piris está convencido de que o melhor para sua carreira é buscar um lugar onde possa ter mais minutos em campo.

Piris da Motta chegou ao Flamengo em 2018. Na ocasião, o time carioca pagou mais de 3 milhões de dólares para ficar com o volante. O paraguaio, no entanto, nunca conseguiu se firmar na equipe.