Cerro Porteño x Bolívar ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

No grupo em que todos têm o mesmo número de pontos, paraguaios e bolivianos duelam de olho na classificação para as oitavas de final

Nesta semana a Libertadores da América está de volta e vários jogos importantes já começam a ser desenhados. Pelo Grupo C, o Cerro Porteño recebe o Bolívar, no estádio General Pablo Rojas, pela terceira rodada da fase de grupos. O duelo acontece na quarta-feira (3), às 16h (de Brasília), com transmissão da ESPN para a TV fechada e do Star+ no streaming.

Até o final da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2023, o Grupo C é o mais equilibrado. Cada time jogou duas partidas, venceu uma e perdeu a outra, portanto, Bolívar, Cerro Porteño, Barcelona e Palmeiras têm três pontos cada um.

O Cerro Porteño conta com bons números recentes. Para se ter uma ideia, das últimas nove partidas disputadas, a equipe paraguaia conseguiu sete vitórias e apenas duas derrotas, somando todas as competições.

Já o Bolívar vive um momento de maior inconsistência. Dos últimos nove jogos, os bolivianos venceram quatro, empataram uma e perderam outras quatro.

Prováveis escalações

Cerro Porteño: Jean, A. Espínola, Piris da Motta, E. Brock, G. Báez; C. Aquino, D. Bobadilla, R. Carrascal, F. Carrizo; R. Morales e D. Churín.

Bolívar: Carlos Lampe; D. Bejarano, J. Sagredo, N. Ferreyra, B. Bentaberry, R. Fernández; Pablo Herías, L. Justiniano, F. Saucedo, G. Villamil; Ronnie Fernández.

Desfalques

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Bolívar

Não há desfalques confirmados para o confronto.

Quando é?