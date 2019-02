Cercado de mistérios, São Paulo ainda não está definido para encarar o Talleres

André Jardine tem a difícil missão de montar o plantel que terá que vencer com pelo menos três gols de diferença para avançar à próxima fase

André Jardine está na linha fina com a diretoria do São Paulo.

Após a derrota por 2 a 0 em Córdoba, o técnico ainda não definiu a equipe titular que entrará em campo para receber o Talleres no jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores.

O duelo acontece nesta quarta-feira (13), no Estádio do Morumbi, a partir das 21h30 (de Brasília).

A dúvida principal é de quais peças serão mudadas no time que entrou em campo na Argentina, e o dilema de Jardine com a comissão técnica é algo muito relevante a ser considerado nesta mudança. O Tricolor necessita vencer por três gols no mínimo para avançar para a terceira fase.

Caso o Tricolor seja eliminado da Libertadores, o cargo do técnico poderá estar em jogo.

Veja as opções de Jardine levantadas pelo portal Uol Esporte:

Zaga

Anderson Martins seria titular na Argentina, na semana passada, caso não tivesse sido diagnosticado com uma tendinite. Fora dos dois compromissos últimos do Tricolor, o zagueiro está recuperado. Por ser forte na bola aérea pode ser escolhido por André Jardine e iniciar o jogo contra o Talleres. Atualmente, Arboleda e Bruno Alves são os titulares

Volantes

A formação do meio de campo do São Paulo é o maior dos mistérios. O técnico André Jardine não terá Hudson, suspenso, e Liziero, machucado. Jucilei seria o favorito para ser escalado na frente da defesa, mas foi muito criticado pela atuação na Argentina e está em baixa. Sendo assim, Willian Farias e o jovem Luan, que retornou segunda da Seleção Brasileira Sub-20, também brigam por uma vaga

Posicionamento de Hernanes

A outra dúvida para o meio de campo está no posicionamento do Profeta. Embora o capitão do Tricolor tenha deixado claro que prefere atuar na armação das jogadas, o técnico André Jardine o testou como segundo volante no último sábado, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Um dos principais problemas do São Paulo neste início de temporada está na transição de bola da defesa para o ataque e, por isso, Hernanes deve atuar um pouco mais recuado do que de costume. Ainda assim, a escalação do Profeta mais próximo dos atacantes não está descartada. Inclusive, dependendo do que aconteça na partida, Jardine pode deslocar o meio-campista para jogar mais próximo de Nenê.

Setor ofensivo

Setor mais importante do time para a decisão com o Talleres, o ataque também pode sofrer alterações. Poupado no último sábado, o centroavante Pablo está confirmado como homem de referência na frente. O meia-atacante Everton é outro que deve ser titular contra os argentinos.

Desta forma, a outra vaga deve ser disputada por Helinho, Antony e Diego Souza e até mesmo com Nenê (nesta possibilidade, Hernanes jogaria como meia ofensivo e Jardine escalaria dois volantes de origem). Os atacantes Biro Biro e Gonzalo Carneiro correm por fora nessa disputa.