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O CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, fez uma avaliação realista da capacidade do clube de atuar na próxima janela de transferências de janeiro. Embora reconheça a necessidade de reforços após uma série de lesões de jogadores importantes, o dirigente admitiu que as restrições financeiras continuam a determinar os movimentos da Juventus no mercado.

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Construção da marca Juventus para além do futebol

Carnevali expressou seu imenso orgulho por passar a integrar o clube de Turim e descreveu a Juventus como pioneira no futebol moderno. Ao falar no dia de seu aniversário de 66 anos, o CEO não escondeu a satisfação e classificou sua presença no clube, um dos grandes da Europa, como uma enorme honra pessoal. Para Carnevali, fazer parte da Juventus significa se juntar a uma instituição incansável, que constantemente estabelece um padrão de excelência para o restante do mundo do futebol.

"Estar aqui é motivo de orgulho. Encontrei um clube na vanguarda. Ao longo dos anos, a Juve tentou olhar para o futuro, pensando que muitas outras oportunidades poderiam ser criadas para além do futebol", explicou Carnevali, segundo o Tuttosport.

Carnevali expõe dura realidade das contratações

A conversa logo se voltou para uma dura realidade financeira e revelou um paradoxo evidente na atual estratégia do clube. Apesar da expectativa constante de disputar os principais títulos na Itália e na Europa, a diretoria está, na prática, de mãos atadas: não pode gastar grandes quantias nas contratações de peso normalmente necessárias para chegar ao topo do futebol. Ao expor o impacto do acordo financeiro firmado pelo clube, Carnevali reconheceu erros anteriores da diretoria que limitaram suas ambições no mercado.

"Uma das nossas principais dificuldades está ligada ao acordo financeiro. Se quisermos fazer investimentos importantes em jogadores, não podemos. É uma dificuldade, porque, para obter resultados esportivos, é preciso poder investir em craques. O clube realizou uma recapitalização, e isso significa que, ao longo dos anos, alguns erros foram cometidos", admitiu Carnevali.

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Os desafios da janela de janeiro

Apesar dessas restrições financeiras, a Juventus está em uma situação na qual ficar inativa no mercado de inverno dificilmente é uma opção. Uma recente série de lesões deixou o elenco de Luciano Spalletti cada vez mais desfalcado em setores importantes. As lesões de Kenan Yildiz , Manuel Locatelli e Khephren Thuram, que sofreram problemas graves, levaram a diretoria a reavaliar as opções do elenco. Carnevali trabalha em estreita colaboração com o diretor esportivo Frederic Massara e Spalletti para encontrar maneiras de reforçar o time principal com custos controlados, sem infringir as regras financeiras.

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O CEO teve o cuidado de não prometer demais ao falar sobre a possível atuação do clube no mercado daqui a dois meses. Ele destacou o trabalho árduo e o profissionalismo, em vez de fazer declarações grandiosas que poderiam decepcionar os torcedores. "Tenho confiança, mas isso leva tempo. Garanto profissionalismo e vontade, mas não prometo nada de especial", afirmou Carnevali.

As prioridades de Spalletti

A comissão técnica já identificou as necessidades mais urgentes para o período de inverno. Um novo atacante e um lateral-esquerdo foram definidos como prioridades absolutas para dar a Spalletti a flexibilidade tática de que precisa. A contratação de um meio-campista também será considerada, embora essa decisão dependa, em grande parte, dos prazos de recuperação previstos pela equipe médica para Thuram e Locatelli. Se as datas de retorno dos dois forem adiadas, Carnevali poderá ter de buscar soluções criativas no mercado para manter o meio-campo funcionando.

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Além das contratações, o clube também pretende enxugar o elenco para equilibrar as contas e abrir espaço para possíveis reforços. No centro de treinamento da Continassa, há a percepção de que o time conta atualmente com um excesso de atacantes que atuam pelos lados. Administrar essas saídas será tão importante quanto contratar: negociar jogadores considerados excedentes pode proporcionar a pequena margem financeira necessária para garantir os principais alvos de Spalletti antes do fechamento da janela, no fim de janeiro.