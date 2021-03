Central x Santa Cruz: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar na internet

Nesta quarta-feira (3), Central e Santa Cruz se enfrentam no estádio Lacerdão, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Central x Santa Cruz DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Estádio Lacerdão, Caruaru - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

Santa Cruz busca a vitória fora de casa (Foto: Felipe Oliveira/Getty)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CENTRAL

O Central vem de goleada sofrida na primeira rodada e quer aproveitar o fator casa para se recuperar na competição.

Provável escalação do Central: Murilo, Iazel, Alex Santos, Eduardo Favero, Gleidson, Madson, Djair, David, Júnior Lemos, Dodô e Juan Palacios.

SANTA CRUZ

Do outro lado, o Santa Cruz quer a segunda vitória seguida para ganhar confiança na temporada.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan, William Alves, Danny Morais, Célio Santos, Augusto Potiguar, Ítalo Henrique, Paulinho, Marcel, Didira, Chiquinho e Pipico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CENTRAL

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 5 x 0 Central Campeonato Pernambucano 27 de fevereiro de 2021 Central 3 x 0 Jacyobá Série D 27 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Central x Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 14 de março de 2021 16h (de Brasília) Sport x Central Campeonato Pernambucano 25 de março de 2021 20h (de Brasília)

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 27 de fevereiro de 2021 Santa Cruz 2 x 0 Vitória-PE Campeonato Pernambucano 24 de fevereiro de 2021

Próximas partidas