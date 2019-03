Centenário, Valencia tem chance de recuperar 'década perdida' contra o Barcelona na Copa do Rei

Em ano do centenário, Valencia busca derrotar Barça em final da Copa do Rei para não passar outra temporada “em branco”

Aniversariante do dia, o completa 100 anos neste 18 de março. Tradicional equipe da , o time já viveu momentos melhores na história. Em sétimo lugar em 2018-19, com 40 pontos restou ao clube somente um torneio nesta temporada para comemorar o ano do centenário da melhor forma: erguendo um troféu.

Sem conquistar um título há 11 anos, o clube poderá voltar aos holofotes do futebol espanhol caso desbanque o de Lionel Messi na final da 2018-19, em 24 de maio. Coincidência, no último título conquistado pelo clube em 2008, o Barça foi uma das “vitimas”.

Em uma partida no qual Ronaldinho Gaúcho era o destaque e Messi coadjuvante, o Valencia derrotou o Barcelona na semifinal da Copa do Rei nos pênaltis por 4 a 3. Já na final daquela edição contra o , a equipe ergueu pela sétima vez na história o troféu do torneio.

Já em La Liga 2003-04, o Valencia triunfou ao vencer o Campeonato Espanhol com 77 pontos, cinco a mais comparado com o vice, o Barcelona. Seis vezes campeão nacional, o clube foi campeão da e Supercopa da Uefa na mesma temporada.

Em cem anos de história, o Valencia soma 24 títulos nacionais e segue na briga para tentar somar o oitavo torneio continental do time, em maio.