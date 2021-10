Ceni volta ao São Paulo após polêmicas, títulos e exigência de desculpas

A passagem do ex-goleiro pelo Flamengo não caiu bem em certa ala da torcida do Tricolor

Um dos maiores jogadores e ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni está de volta para a sua segunda passagem como treinador do clube. Mas engana-se quem imagina que a torcida tenha apenas boas memórias de Ceni.

Após a passagem conturbada do treinador no Flamengo, uma pequena parte da torcida do Tricolor ficou com um certo "rancor" com Ceni. Tudo por causa de algumas declarações do próprio treinador.

Ceni, por exemplo, chegou a dizer que o clima que cerca o Fla seria "diferente" em relação ao que viveu no São Paulo durante mais de 20 anos. Em outras oportunidades, elogiou o clube carioca como o "maior do Brasil", enfurecendo a torcida são-paulina.

Além disso, apesar de ter passado em branco contra o Tricolor, chegou a comemorar o título do Brasileirão 2020 no Morumbi, após a derrota do Internacional para o Corinthians.

Título com o Flamengo, comemorado no Morumbi (Foto: Getty Images)

Alguns desses episódios -- junto com sua demissão polêmica no Flamengo -- fizeram parte da torcida do São Paulo se posicionar de maneira contrária ao retorno do ídolo. Ou mesmo exigir "pedido de desculpas" de Ceni antes que esse assumisse o treinador.

Essa foi a postura, por exemplo, da Torcida Independente, uma das principais organizadas do clube. Em uma postagem no Instagram, além de criticar a saída de Crespo, pediu para que Rogério Ceni se desculpasse do que falou enquanto era técncido do Flamengo.

É improvável que a torcida do São Paulo fique contra um dos maiores de sua história, especialmente à partir do momento em que Ceni efetivamente assumir o comando técnico contra o Ceará, nesta quinta-feira (14). Mas de qualquer jeito, a nova passagem do ídolo pelo Morumbi já começa conturbada como não foi durante quase 20 anos.