Ceni reencontra treinador que "azedou" passagem no comando do São Paulo

Em 2017, Beccacece eliminou o Tricolor da Sul-Americana com o Defensa y Justicia. Nesta terça, 24, eles se encontram no duelo entre Flamengo e Racing

Em sua estreia como treinador na Conmebol Libertadores, Rogério Ceni reencontrará um velho algoz. O duelo entre Racing e Flamengo, nesta terça-feira, 24, marcará um novo confronto entre o ex-goleiro e Sebástian Beccacece.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As lembranças que Ceni guarda do treinador argentino não são boas, muito pelo contrário. Em 2017, pela , Ceni e Beccacece duelaram pela primeira vez. O ex-goleiro começava sua carreira de treinador à frente do e enfrentava um modesto Defensa y Justicia, comandado pelo argentino, em sua primeira participação em um torneio internacional.

Mais times

O São Paulo era amplamente favorito, mas o time argentino foi muito bem montado por Beccacece e segurou o empate sem gols no jogo de ida, na . No jogo de volta, o Tricolor abriu o placar no início do jogo com Thiago Mendes, mas logo o Defensa y Justicia buscou o empate. Com o critério de gol qualificado, Beccacece eliminou Ceni em pleno Morumbi.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Aquela eliminação foi um peso para Ceni até o fim de sua passagem pelo São Paulo. O time já havia sido eliminado no contra o e pouco mais de uma semana depois da eliminação na Sul-Americana, foi eliminado também pelo , na Copa do . Meses depois, com o Tricolor na zona de rebaixamento do Brasileirão, Ceni foi demitido.

Beccacece no confronto entre Defensa y Justicia e São Paulo, em 2017. Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images.

Desde aquele jogo, as carreiras dos dois jovens treinadores tomaram rumos diferentes. Ceni teve duas boas passagens pelo Fortaleza, com quatro títulos, e uma passagem ruim pelo Cruzeiro. Beccacece foi auxiliar de Sampaoli na seleção argentina, voltou ao Defensa y Justicia e teve uma breve passagem pelo Independiente.

Agora, o brasileiro está iniciando um novo trabalho à frente do Flamengo, enquanto que o argentino tenta fazer o voltar ao caminho das vitórias depois de uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas. E mesmo após mais de três anos daquele primeiro confronto, Ceni parece não ter se esquecido de Beccacece.

Mais artigos abaixo

"Comecei a estudar, conheço muito o Beccacece, sei como ele gosta de jogar. Não podemos ficar nos iludindo pelos últimos resultados. Não temos que comparar os últimos resultados, porque até nós tivemos um vitória, um empate e duas derrotas. É um time argentino, jogando Libertadores e na Argentina. É muito difícil para qualquer time", disse o treinador do dias antes do confronto com o Racing.

Se Beccacece "azedará" mais um trabalho de Rogério Ceni, só o resultado final do confronto entre Flamengo e Racing irá dizer. Aqui na Goal você poderá acompanhar lance a lance de cada um dos jogos, começando já nesta terça-feira, 24, às 21h30.