Ceni e diretoria alinharam utilização de reforços em início pelo São Paulo

Galoppo, Bustos e Ferraresi ainda tiveram poucas oportunidades, mas técnico quer que jogadores se adaptem ao Brasil

Rogério Ceni e departamento de futebol do São Paulo alinharam a forma de utilização dos reforços contratados no mercado da bola, como soube a GOAL.

As três principais contratações do clube nesta janela de transferências — Nahuel Ferraresi, Giuliano Galoppo e Nahuel Bustos — têm atuado pouco pelo time, mas era algo calculado entre comissão técnica e departamento de futebol.

Internamente, há um consenso de que o trio de estrageiros — são dois argentinos e um venezuelano — precisa de tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. A cúpula e o treinador têm receio de que os atletas encontrem dificuldades para se adaptar e sofram com críticas logo no início do trabalho.

A GOAL apurou que os atletas teriam menos minutos após a chegada ao Morumbi. A ideia é que eles consigam se entrosar com o restante do elenco para terem mais chances na reta final da temporada. Dos reforços, Galoppo é o único inscrito na Copa do Brasil — inclusive, pode atuar contra o Flamengo nesta quarta-feira (24), pelo jogo de ida da semifinal do torneio. Os demais podem jogar pela Copa Sul-Americana e pelo Brasileirão.

Contratado no fim de julho, o argentino Giuliano Galoppo custou US$ 4 milhões aos cofres do clube. A sua utilização, contudo, é considerada baixa. Ele esteve em campo por 262 minutos, sendo titular em três compromissos. O meio-campista nem sequer atuou nos últimos três jogos da equipe.

Perguntado sobre a ausência do atleta contra o Santos, no último domingo, o técnico explicou: “Fizemos um treino ontem com o Galoppo, e ele não se adequou tão bem no que imaginávamos. É trabalhar mais e repetir para que possa encaixar melhor. É útil para gente”,

Nahuel Bustos foi relacionado para dois jogos do Tricolor paulista desde que acertou a sua transferência por empréstimo. O atacante argentino, porém, esteve em campo por 11 minutos. Nahuel Ferraresi fez a sua estreia pelo São Paulo no último domingo (21), diante do Santos. O zagueiro venezuelano jogou os 90 minutos e até superou a expectativa de fisiologia e preparação física.

O atacante e o defensor têm contrato de empréstimo até junho de 2023. Ambos têm opção de compra, mas com valores elevados, conforme revelado pela GOAL recentemente. Bustos pode ter 70% dos direitos econômicos adquirido por 6 milhões de euros. Por outro lado, Ferraresi pode ser comprado por cerca de 7 milhões de euros. Ambos pertencem ao Manchester City.

A baixa minutagem do trio é algo que já estava programado. Eles devem ter um pouco mais de tempo depois de completarem um mês no CT da Barra Funda. O técnico Rogério Ceni e o departamento de futebol alinharam a situação antes mesmo de acertarem as contratações.