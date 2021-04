Ceni comemora chance de iniciar Copa Libertadores, rasga elogios a Gabigol e garante: "de fácil convívio"

Treinador também relembrou título do Vélez, adversário do Flamengo nesta terça, sobre o São Paulo em 1994

A Copa Libertadores começa para o Flamengo nesta terça-feira (19). O time de Rogério Ceni estreia na competição diante do Vélez Sarsfield, na Argentina. Para o treinador, a grande possibilidade de igualar Renato Gaúcho como o único brasileiro campeão como jogador e técnico. Logo de cara, no entanto, Ceni vai ter que enfrentar um adversários que não trás boas recordações.

"É um grupo difícil. Sempre uma equipe argentina, o Vélez foi campeão contra o São Paulo e infelizmente eu estava nesse jogo", lembrou o comandante em entrevista ao podcast da Libertadores .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 1994, os argentinos venceram o Tricolor Paulista por 5 a 3 nos pênaltis e Rogério Ceni estava no banco de reservas. Hoje, no entanto, o Vélez é bem diferente daquele time que faturou a América. A equipe de Maurício Pellegrino, luta para reescrever seu nome na Libertadores, após oito anos sem disputar o torneio.

Ceni, por sua vez, também quer reescrever uma história, esta diferente da última participação na Copa, quando foi eliminado pelo também argentino Racing, nas oitavas de final da edição do ano passado e tem como trunfo comandar a equipe desde o início da fase de grupos.

"Bem melhor do que chegar no meio da competição. Eu cheguei seis dias antes do jogo contra o Racing na Argentina, peguei um Flamengo completamente desmontado, alguns jogadores na seleção, outros lesionados. Dois titulares hoje, oito não puderam participar desses jogos. Infelizmente entrei nas oitavas, nos dois jogos tivemos expulsões, levamos para os pênaltis. É sempre melhorar começar a competição, até em grupos mais pesados porque você vai ganhando um pouco de cancha. Espero que a gente consiga fazer uma boa primeira fase, levar o Flamengo novamente a uma final de Libertadores".

Mais artigos abaixo

Para levar novamente o Flamengo à "glória eterna", Ceni conta Gabigol, o maior artilheiro do clube neste século. Durante entrevista ao podcast da Libertadores , o treinador rasgou elogios ao atacante e destacou a bola relação com o camisa 9.

"Importantíssimo para nós, ele é o artilheiro deste século do Flamengo, gols importantes, em competições importantes. Ele é o cara de movimentação, extrovertido, ele quer jogar toda hora, quer jogar todos os jogos. Se eu joguei com o time ontem e vou jogar amanhã ele quer jogar. Ele é de fácil convívio todos os dias, um cara bom, alegre, nunca vi o Gabriel chegar de cara feia, sempre de bem com a vida, sempre de cara boa. Uma geração diferente da minha e a gente vem se dando muito bem".