Ceni comemora atuação do Flamengo e rasga elogios a Gabigol: " pode progredir cada vez mais"

Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 4 a 1 e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca

O Flamengo derrotou o Volta Redonda por 4 a 1 e carimbou uma vaga na final do Campeonato Carioca. Além do placar elástico, o time Rubro-Negro teve boa atuação. Gabigol anotou dois gols e, pela primeira vez, começou um jogo como capitão da equipe. Na coletiva de imprensa, ainda ganhou elogios de Rogério Ceni.

"Eu trabalho com ele todos os dias. Ele gosta de fazer finalizações. Às vezes trabalho com ele isoladamente 10, 15 bolas. Ele já tem esse talento e aprimorando, repetindo, é a única maneira de se evoluir. Onde ele vai chegar são onde os desejos, os sonhos, o quanto ele estiver disposto a se entregar. Eu acho que ele já está num lugar fantástico. E pode progredir cada vez mais com gols, mais títulos, mas vai depender muito dele. Eu fico feliz hoje de poder vê-lo como capitão do time. Apesar de jovem, ser um cara extrovertido, levou com seriedade, um discurso bacana, fiquei feliz pelos gols dele, pelo resultado e pela maneira como se comportou".

Ceni também destacou a postura do Flamengo, que mesmo com o placar extremamente favorável seguiu jogando sério.

"A maneira séria como o time jogou no segundo tempo mesmo tendo um placar bom no primeiro tempo. Sem preciosismo, objetivo, tentando fazer gols. Lógico que com as trocas tínhamos uns jogadores que precisávamos tirar. Queria dar um ritmo para o Everton Ribeiro, para o João Gomes também, já que não treinaram de manhã. Alguns treinaram de manhã, como é o caso do Arão, do Diego, Filipe Luís, Arrascaeta e Bruno Henrique. E eles (Everton Ribeiro e Gomes), eu trouxe de segurança e porque eles podiam trabalhar um pouquinho no jogo de hoje".

Abaixo, confira outros trechos da coletiva de Ceni

Gabriel Batista titular

"Foi uma boa oportunidade do Gabriel Batista trabalhar, assim como o César teve no jogo com o Ceará. São jogadores formados, com idades próximas um do outro. É um goleiro que vejo todos os dias trabalhando e que eu queria ver ter uma oportunidade para que o próprio torcedor conheça. Mas eu sei que o Gabriel jogou ano passado, mas foi o primeiro jogo dele que eu pude estar presente no campo. Então é importante dar rodagem para todos para que no dia que precisarmos de algum jogador, possa estar preparado".

Vitinho e Michael

"O Vitinho vem nesses jogos se destacando. O Michael, infelizmente, teve uma pequena lesão, não sei que tipo de lesão, na panturrilha esquerda, e não vai para a viagem. Infelizmente, não vamos poder contar com ele. Mas faz parte do jogo. Esperamos o mais rápido possível tê-lo de volta. Esperamos que essa lesão não atrapalhe esse andamento dessa recuperação boa dele. Esse ritmo de jogo. E o Vitinho tem uma finalização muito boa. Um cara que ajuda bastante o time. Ele e o Pedro entram bastante. Ou são titulares, ou entram. Fico feliz. Todos que jogaram hoje puderam mostrar mais uma vez o seu valor".

Léo Pereira

"O Léo já faz tempo que eu queria dar uma oportunidade, é um jogador que quando eu joguei contra no Athletico eu gostei muito. E em qualquer time que eu fosse eu gostaria de tê-lo. Passou por um momento difícil, mas sempre temos que dar uma oportunidade novamente. Eu acho que ele jogou bem, um zagueiro canhoto que tem boa saída de jogo. Vai ganhar cada vez mais minutos e oportunidades para jogar".