Ceni analisa evolução de Rodrigo Caio e ressalta: "ele também era volante"

Treinador rasgou elogios ao zagueiro com quem conviveu no São Paulo como companheiro e treinador

O Flamengo estreia na Copa Libertadores na noite desta terça-feira (20), diante do Vélez, na Argentina. Um dos grandes problemas da equipe é o sistema defensivo, e Rogério Ceni não poderá contar com Rodrigo Caio, aquele que o comandante aponta como o seu titular absoluto.

Em entrevista ao podcast da Libertadores, o treinador ressaltou a importância e a evolução de Rodrigo Caio, com quem chegou a trabalhar como jogador e treinador ainda no São Paulo.

"Tive o Rodrigo Caio como companheiro de equipe, fui treinador dele no São aulo e o encontro aqui hoje. Ele evoluiu demais, forte fisicamente, uma liderança que ele não tinha, titular absoluto do Flamengo. Ele se impõe, traz segurança para o parceiro que joga ao lado dele e como pessoa também é um menino nota 10. É fantástico, correto, honesto. Adoro o Rodrigo, ele já gostava muito no São Paulo, era também volante... ser formado como volante e dar um passo para trás, para jogar como zagueiro tem seus privilégios".

Com Arão e Gustavo Henrique na zaga, o Flamengo encara o Vélez nesta terça-feira (20), às 21h30, em Buenos Aires. A partida é válida pela primeira rodada do grupo G da Copa Libertadores da América.