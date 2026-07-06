Cenas chocantes dos bastidores do jantar secreto... Como a Casa Branca pressionou para cancelar o cartão de Balojon?

Reportagens da imprensa revelaram os bastidores das manobras realizadas nos mais altos escalões em Washington e Zurique para anular o cartão vermelho aplicado ao atacante da seleção americana Folarin Balogun, antes do confronto decisivo contra a Bélgica na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal americano “Politico”, especializado em assuntos governamentais, a revogação da suspensão de Balogun ocorreu após “quatro dias de pressão coordenada, manobras jurídicas e esforços diplomáticos que se estenderam do Salão Oval até Zurique”.

A história começou após a expulsão de Balogun, em consequência de uma entrada violenta no tornozelo do bósnio Tarik Mehrić, na partida das oitavas de final vencida pelos Estados Unidos por 2 a 0. Embora a suspensão o privasse de enfrentar a Bélgica nas oitavas de final, foi anunciado no domingo o levantamento da suspensão, 48 horas antes do confronto.

A ligação de Trump e o jantar secreto de Infantino

A “NBC” revelou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou diretamente para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para perguntar sobre a punição do jogador.

Trump foi informado do ocorrido por Andrew Giuliani, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo e filho do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani.

As manobras começaram assim que soou o apito final; por trás delas estavam Giuliani e dirigentes da Federação Americana de Futebol, além do ministro do Comércio Howard Lotnik, que mantém laços estreitos com a FIFA.

O site “Politico” informou que Lotnik participou de um jantar secreto com Infantino no início de junho, o que “confirma as relações estreitas que a FIFA estabeleceu com o governo Trump”.

Investigação sobre o histórico do árbitro e intervenção jurídica

Pessoas próximas a Trump examinaram o histórico do árbitro brasileiro Rafael Klaus, que mostrou o cartão vermelho a Folarin Alugun.

O “Politico” informou que a Casa Branca, por meio de Giuliani e Lotnik, ofereceu assessoria jurídica à Federação Americana de Futebol.

Ao mesmo tempo, Giuliani e Scott Goodwin, diretor de um fundo de hedge que contribui para o salário do técnico Mauricio Pochettino, conduziram uma investigação sobre os antecedentes de Klaus. “Artigos detalhando controvérsias anteriores relacionadas a Klaus circularam entre altos funcionários do governo durante a avaliação dos argumentos para apoiar o recurso”, segundo o jornal.

O departamento jurídico da FIFA, liderado por Emilio Garcia, prestou assessoria a Infantino sobre as opções processuais. No domingo, a Federação baseou-se no “vago” artigo 27 de seu regulamento para justificar o aumento da punição.

A FIFA confirmou ao “Politico” que a decisão foi tomada pela Comissão de Disciplina “de forma independente”, sem a divulgação de um relatório oficial explicando os motivos.

Balagoun, que marcou 19 gols em 43 partidas pelo Mônaco na última temporada, tornou-se assim uma das figuras mais marcantes da Copa do Mundo por motivos que foram além do campo.