O Real Madrid fez um ótimo negócio na noite de sábado em LaLiga. Em casa, a equipe do técnico José Mourinho venceu o Villarreal por 1 a 0, com gol de Yan Diomande. Vinícius Júnior assumiu papel de protagonista ao ser expulso de forma direta de maneira surpreendente.

Denzel Dumfries e Vinícius começaram os dois no banco no Real Madrid. Na segunda etapa, porém, a dupla entraria em campo. No Villarreal, houve situação semelhante com o ex-jogador do Ajax Georges Mikautadze: ele também teve de se contentar com um papel de reserva acionado no decorrer da partida.

O Real Madrid começou muito bem a partida e acertou a trave com Kylian Mbappé. Pouco depois, Mbappé voltou a levar perigo, mas desta vez o goleiro Péter Gulácsi fez a defesa.

Perto do intervalo, Ibrahima Konaté e Arda Güler também tiveram algumas chances, mas suas finalizações saíram para fora. O Villarreal pouco conseguiu responder.

Logo após o intervalo, Vinícius entrou. Ele viu Diomande marcar o 1 a 0 após pouco mais de uma hora de jogo, girando para finalizar. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, mas o VAR viu que a decisão não era correta.

Dez minutos depois, o próprio Vinícius marcou o 2 a 0. No entanto, o VAR constatou que o brasileiro havia puxado o cabelo do adversário Nathan Saliba na jogada do gol. Isso fez Vinícius receber cartão vermelho direto.

O atacante estava em total incredulidade e esteve prestes a partir para cima do árbitro. Antonio Rüdiger, porém, conseguiu proteger o juiz de seu companheiro de equipe enfurecido.

Na reta final, os madrilenhos resistiram apesar da inferioridade numérica. Com a vitória, o Real Madrid ocupa provisoriamente a terceira colocação de LaLiga, com dezoito pontos. O líder Barcelona, que ainda tem 100% de aproveitamento, soma seis pontos a mais. O Villarreal, com oito pontos, está atualmente em décimo lugar.