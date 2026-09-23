A seleção do Iraque abriu o placar da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", após apenas 6 minutos da primeira partida do torneio contra a seleção de Omã.

A seleção do Iraque enfrentou a de Omã, nesta quarta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Arábico.

Após apenas 6 minutos do início da partida, Mohammed Qasim marcou o primeiro gol da seleção do Iraque, depois de receber a bola dentro da área e colocá-la, com o pé esquerdo, dentro das redes com um chute forte.

O gol foi o primeiro na 27ª edição do torneio do Golfo, e o terceiro de Mohammed Qasim pela seleção do Iraque, apesar de estar disputando sua 24ª partida com ela, segundo o site "Transfermarkt".

O curioso é que os dois primeiros gols de Qasim pela seleção do Iraque também foram os de abertura na Copa do Golfo Arábico, mais precisamente há 7 anos, na edição de 2019.

Qasim marcou os dois gols em uma única partida, que também foi a primeira do torneio Golfo 24, conduzindo o Iraque à vitória sobre o Catar pelo placar de 2 a 1.

Depois disso, o jogador de 29 anos ficou ausente das edições Golfo 25 e 26, antes de voltar a aparecer na edição atual e voltar a marcar o primeiro gol do Iraque e do torneio de maneira geral.