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Arne SlotIMAGO
Lars Capiau

Traduzido por

Cenário doloroso: nome de outro técnico, que não Arne Slot, é gritado durante a derrota do Liverpool

Manchester City x Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa da Inglaterra
A. Slot

O Fenway Sports Group (FSG), proprietário do Liverpool, quer dar a Arne Slot a chance de reverter a situação na próxima temporada, segundo o The Athletic. No entanto, esse meio de comunicação de qualidade acrescenta um importante “mas” a essa afirmação.

O Liverpool está passando por uma temporada bastante turbulenta. Após o título de 2025, muitas coisas não estão indo bem no aspecto esportivo este ano. No último sábado, o Manchester City eliminou impiedosamente a equipe de Slot da FA Cup (4 a 0), e a classificação da Premier League também não está favorecendo o Liverpool.

Os Reds ocupam atualmente a quinta posição na mais difícil competição inglesa. Isso é (provavelmente) suficiente para garantir uma vaga na Liga dos Campeões, mas os perseguidores estão bem colados em Slot e companhia.

O Chelsea, o adversário mais próximo, somou apenas um ponto a menos que o Liverpool, e a diferença para o Brentford e o Everton, respectivamente sétimo e oitavo colocados, é de apenas três pontos.

“É claro que se leva em conta as circunstâncias atenuantes, mas o técnico continua perdendo o apoio dos torcedores”, escreve o The Athletic. “Alguns gritavam enfaticamente o nome de Xabi Alonso no sábado, enquanto deixavam o Etihad Stadium mais cedo.”

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“A FSG quer dar ao holandês a chance de consertar as coisas no ano que vem, mas sua posição ficará insustentável se a temporada continuar a desmoronar completamente nas próximas semanas”, afirma o artigo.

“O segundo tempo de sábado foi o mais preocupante”, continua o artigo. “O que quer que Slot tenha dito no vestiário, claramente não surtiu efeito nos jogadores. O Liverpool ficou pior em vez de melhorar.” E assim, o Liverpool luta agora por apenas um título. “É a Liga dos Campeões ou nada.”

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