Leon Goretzka parecia ter o privilégio da escolha. Atlético de Madrid, Juventus de Turim, Milan, Inter de Milão - até mesmo o campeão inglês Arsenal teriam demonstrado interesse no meio-campista central nos últimos meses.

E por que não? Embora Goretzka, em sua última de oito temporadas pelo Bayern de Munique, tenha sido na maioria das vezes apenas espectador nos jogos realmente grandes ou entrado no fim vindo do banco, ele ainda seguia sendo uma peça importante nos planos do técnico Vincent Kompany. Principalmente na Bundesliga, já decidida cedo, o jogador de 31 anos apareceu regularmente entre os titulares. Em todas as competições, ele acabou somando ainda respeitáveis 48 partidas, embora sua saída já tivesse sido tornada pública em janeiro.

O ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann chegou até a dar indiretamente a Goretzka uma garantia de titularidade para a Copa do Mundo em sua muito debatida entrevista à kicker, no início de março. Ainda que o ex-treinador do Bayern não tenha transformado suas palavras em ações neste e em alguns outros casos, e Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic tenham acabado recebendo preferência, isso sublinhou a importância que o nascido em Bochum tinha naquele momento.

Quase três meses após a vexatória eliminação da seleção alemã, incluindo três entradas ao longo do torneio, a situação de Goretzka, porém, parece ter mudado fundamentalmente. Já quase não se pode mais falar na "situação privilegiada" como ele mesmo chamou sua procura por clube em maio. O mesmo vale para negociações concretas com um novo empregador. Em vez disso, ele foi atingido por uma amarga novidade: Goretzka está, pela primeira vez na carreira, realmente sem clube.

Novidade na carreira: por que Leon Goretzka ainda está sem clube?

As declarações feitas recentemente pelo insider de transferências Gianluca Di Marzio reforçam ainda mais a impressão de que a situação está começando a apertar para Goretzka. A janela de transferências nas principais ligas da Europa fecha em 1º de setembro; até lá, os principais campeonatos já terão começado há muito tempo - e os grandes clubes nas competições europeias precisam definir seus elencos pouco depois do fechamento da janela.

"No momento, não há interesse em Leon Goretzka", disse o renomado jornalista italiano ao portal Wettfreunde. Também não há sinais de uma assinatura na Serie A, que por muito tempo foi vista como destino provável para o jogador de 73 partidas pela seleção, enquanto Luka Modric, agora com 40 anos, até renovou seu contrato em Milão. Por outro lado, seria "realmente estranho que ele esteja sem contrato, porque é um jogador incrível".

O ponto crucial: ao que tudo indica, Goretzka estaria fazendo exigências salariais altas demais. Falou-se, entre outras coisas, em sete milhões de euros líquidos por ano e um generoso bônus de assinatura de dez milhões de euros. Isso significaria, em contrapartida, que ele dificilmente estaria disposto a fazer concessões. Em Munique, Goretzka teria ganhado supostamente 13 milhões de euros brutos. Muito demais, resmungavam com frequência críticos das renovações contratuais de Goretzka, Joshua Kimmich ou Serge Gnabry, fechadas na época após a conquista da sextúplice coroa e que prejudicaram de forma duradoura a estrutura salarial do clube bávaro.

Também fora da Itália, os grandes clubes aparentemente consideram um salário desse porte para Goretzka, apesar de todas as suas qualidades incontestáveis, algo completamente utópico. Pelo visto, nenhum clube quis simplesmente atender às suas exigências.

Ainda assim, o exemplo do Chelsea deixa claro que jogadores com mais de 30 anos ainda têm mercado na Inglaterra. Em meio à sua obsessão por contratações, o técnico Xabi Alonso trouxe, para o ataque, Danny Welbeck (35) e, de forma totalmente surpreendente, Jordan Henderson (36), que atua pelo centro como Goretzka, ou seja, dois "veteranos". As opções, porém, vão ficando cada vez mais escassas com o passar do tempo. Parece que Goretzka já depende quase de lesões graves para conseguir espaço em um clube com ambições de título e presença em competições europeias.

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Quase sem opções: Leon Goretzka vai agora para a Turquia?

Uma saída pode ser a Turquia, hipótese também levantada por Di Marzio. "Porque lá se paga muito dinheiro por jogadores sem taxa de transferência. Então, não me surpreenderia se Goretzka fosse para a liga turca", afirmou.

Neste verão, a tendência de dar o passo rumo à Süper Lig ainda no auge da idade no futebol ou muito antes do próprio ápice se intensificou mais uma vez. Entre os exemplos de destaque estão Dusan Vlahovic (26, Besiktas Istambul), Mason Greenwood (24), Nathan Aké (31, ambos Fenerbahçe Istambul) ou Mohamed Salah (34, Trabzonspor). O poder de compra no Bósforo aparentemente é maior do que nunca - e o líder do setor, Galatasaray Istambul, do ex-companheiro de equipe de longa data de Goretzka, Leroy Sané, sequer se mexeu até agora.

Uma transferência para os Estados Unidos ou para a Arábia Saudita, por outro lado, é mais do que improvável. O próprio jogador já havia descartado esse último destino em 2023. "Que alguns jogadores se sintam atraídos para lá no outono da carreira é um direito deles", disse ele na época à Sport1, antes de deixar claro: "Mas, para mim pessoalmente, posso descartar isso completamente. Eu preferiria claramente Bochum ou Schalke."

Uma volta ao seu amado Ruhrgebiet, porém, tampouco deve ser assunto neste momento. No VfL, no entanto, já se alimenta a esperança de um reencontro quando Goretzka, em alguns anos, também chegar ao fim da carreira. "Leon fez muita gente em Bochum se orgulhar. Ele ainda vai jogar mais uma vez no mais alto nível e depois, esperamos, voltar. Esse é o nosso grande desejo - e esperamos que seja o dele também", disse o diretor-executivo esportivo Ilja Kaenzig em junho à Sport Bild.

Mas, no momento, há um grande ponto de interrogação sobre o lugar em que Goretzka mostrará, até lá, sua classe, sem dúvida ainda existente, nesse mencionado "nível". No pior dos cenários, essa novidade pessoal pode até se tornar um estado permanente.

Leon Goretzka: números pelo Bayern de Munique e pela seleção da Alemanha