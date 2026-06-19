Cenário de 2010... Uma motivação lendária para a Espanha antes do confronto contra a Arábia Saudita

Andrés Iniesta, lenda da seleção espanhola, tentou motivar os “Matadores” após o início modesto na Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate sem gols contra Cabo Verde e se prepara agora para enfrentar a Arábia Saudita no próximo domingo.

Iñesta afirmou, em artigo publicado no jornal Marca, que é preciso olhar para frente, superar os erros e encontrar rapidamente o caminho para as vitórias.

O lenda da seleção espanhola relembrou a trajetória de seu país na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando a Espanha perdeu a partida de estreia para a Suíça, mas acabou conquistando o título mundial.

Iniesta acrescentou: “É impossível não pensar no que aconteceu na África do Sul. O que passamos lá foi pior. Perdemos a primeira partida contra a Suíça, enquanto o que aconteceu agora não passa de um empate”.

E enfatizou: “Ainda me lembro, até hoje, daquelas horas que vivemos no campo de treinamento da seleção após o início da Copa do Mundo de 2010 com aquela derrota. Foram horas difíceis, na verdade, dias difíceis”.

E explicou: “Agora é hora de manter a calma. Após 16 anos, ainda me lembro da mensagem do técnico na primeira reunião que tivemos como grupo após a derrota. Suas palavras foram curtas e decisivas: ‘Se vencermos os próximos seis jogos, seremos campeões do mundo’, foi o que Vicente del Bosque nos disse”.

Ele destacou: “Aquilo foi um verdadeiro desafio para cada um que fazia parte daquele grupo. Foi um período — semelhante à situação atual nesse aspecto — repleto de críticas. Mas, ao mesmo tempo, deveria ter sido um período para fortalecer a coesão dentro do vestiário. O barulho, como disse Luis de la Fuente, está lá fora, mas não deve entrar aqui dentro. Isso é algo que não podemos controlar e, por isso, devemos direcionar toda a nossa energia para a busca de soluções”.

E acrescentou: “Este não é o momento de atribuir culpas, nem de perder a confiança. De que adianta isso? De absolutamente nada. Esta seleção já provou, em muitas ocasiões, que possui o talento, a qualidade e a personalidade necessários para superar esses primeiros obstáculos. E tenho plena certeza de que eles vão conseguir.”