Não foi o apito final o principal acontecimento do clássico da Holanda, mas sim aquele momento aterrorizante dez minutos antes do fim, quando o estádio Philips se transformou em um cenário de caos e choque.

O jovem zagueiro do Ajax de Amsterdã, Aaron Bouwman (19 anos), sofreu uma grave lesão que quase lhe custou a vida, sendo levado às pressas ao hospital em seguida, durante o confronto que o PSV Eindhoven venceu por 3 a 1.

Momento de terror: entrada tardia acende a batalha

O incidente ocorreu aos 80 minutos, após uma entrada e um carrinho tardio e imprudente do ponta Ruben van Bommel, filho do lendário jogador holandês Mark van Bommel.

O choque foi violento e direto, fazendo Bouwman cair ao chão contorcendo-se de dor em meio a um estado de total perplexidade, antes que o gramado se transformasse em um cenário de tumulto e briga acirrada entre os jogadores dos dois times, em protesto contra a força da entrada.

A equipe médica interveio rapidamente, e o jovem jogador foi levado diretamente pela ambulância, encerrando o clássico com uma cena que ninguém deseja ver.

Diagnóstico chocante e longa ausência

Em um comunicado oficial preocupante, o Ajax de Amsterdã anunciou os resultados dos exames iniciais aos quais seu jovem zagueiro foi submetido no hospital.

O clube confirmou que Bouwman sofreu uma "distensão no osso esterno e uma contusão no pulmão", uma lesão grave que exige sua permanência sob rigorosa observação médica no hospital nas próximas horas.

O clube também definiu sua posição sobre o tempo de ausência, confirmando que o jogador ficará afastado dos gramados com certeza até o fim do atual mês de setembro, em um duro golpe para a trajetória de um dos mais destacados talentos da academia.

Indignação holandesa e comparação com a catástrofe de 1982

A entrada violenta não passou despercebida no meio esportivo holandês, provocando uma ampla onda de indignação e reprovação.

O famoso crítico esportivo Hugo Borst foi além, ao comparar o lance com o inesquecível e brutal choque entre o goleiro alemão Harald Schumacher e o francês Patrick Battiston na semifinal da Copa do Mundo de 1982, que quase custou a vida deste último.

Uma comparação que reflete a dimensão do choque deixado pela entrada de van Bommel filho.

Arrependimento e desculpas no vestiário

Por sua vez, o PSV Eindhoven tentou conter a situação rapidamente, e Ernest Stewart, diretor esportivo do clube, revelou que Ruben van Bommel sentiu profundo arrependimento e tristeza assim que viu a gravidade da lesão.

Stewart acrescentou que o jogador não esperou muito, e sim se dirigiu, logo após o apito final, diretamente ao vestiário do Ajax de Amsterdã para apresentar suas desculpas pessoais aos jogadores e à comissão técnica pelo ocorrido, em um gesto com o qual tentou reforçar que o que aconteceu não foi intencional.