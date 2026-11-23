Imagens inusitadas do futebol indonésio circulam nas redes sociais. Julio Cesar de Freitas Filho, zagueiro do Persib Bandung, decidiu tirar de campo com as próprias mãos o adversário Queven da Silva Inacio durante a partida contra o Bali United. A maneira como fez isso causou espanto.
O incidente aconteceu aos 74 minutos. Queven estava caído no gramado após uma disputa de bola, e a partida foi interrompida temporariamente. Quando o meio-campista se preparava para caminhar até a linha lateral, Julio Cesar decidiu levantá-lo, carregá-lo até a beira do campo e deixá-lo cair no chão de maneira surpreendente.
A atitude provocou protestos imediatos do Bali United. O árbitro interveio, mas deu apenas um cartão amarelo a Julio Cesar. Assim, o zagueiro pôde seguir em campo até o fim da partida.
Depois do jogo, o técnico do Bali United, Johnny Jansen, criticou o episódio envolvendo o zagueiro. O treinador holandês entendeu que o Persib queria retomar a partida rapidamente, mas considerou inaceitável a maneira como isso aconteceu. Para ele, Julio Cesar merecia até um cartão vermelho.
Queven também não gostou da atitude. Pelo Instagram, o meio-campista mostrou que não concordava com a decisão do árbitro. "Isso é vergonhoso. Só um cartão amarelo. Que futebol é esse?", questionou.
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O Persib Bandung conquistou uma vitória importante sobre o Bali United no domingo. Os visitantes abriram o placar com Marko Dugandzic aos 66 minutos, mas Mariano Peralta e Luka Menalo viraram a partida: 2 a 1. Peralta ainda recebeu um cartão vermelho nos minutos finais.
Com a vitória, o Persib ocupa a quarta posição da Superliga da Indonésia após dez rodadas. O clube soma 19 pontos, a mesma pontuação do Bali United, que está em terceiro graças ao melhor saldo de gols. O líder Persija Jakarta tem 22 pontos.
Os torcedores holandeses têm vários nomes para acompanhar no campeonato indonésio. O Bali United conta com um grupo considerável de holandeses. Mike Hauptmeijer, Thijmen Goppel e Tim Receveur começaram a partida de domingo como titulares, enquanto Remco Balk entrou aos 77 minutos. Além disso, o time é comandado pelo holandês Jansen.
Do lado do Persib, também havia vários jogadores com raízes holandesas. Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh e Marc Klok começaram a partida como titulares.