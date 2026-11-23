Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Imagens inusitadas do futebol indonésio circulam nas redes sociais. Julio Cesar de Freitas Filho, zagueiro do Persib Bandung, decidiu tirar de campo com as próprias mãos o adversário Queven da Silva Inacio durante a partida contra o Bali United. A maneira como fez isso causou espanto.

O incidente aconteceu aos 74 minutos. Queven estava caído no gramado após uma disputa de bola, e a partida foi interrompida temporariamente. Quando o meio-campista se preparava para caminhar até a linha lateral, Julio Cesar decidiu levantá-lo, carregá-lo até a beira do campo e deixá-lo cair no chão de maneira surpreendente.

A atitude provocou protestos imediatos do Bali United. O árbitro interveio, mas deu apenas um cartão amarelo a Julio Cesar. Assim, o zagueiro pôde seguir em campo até o fim da partida.

Depois do jogo, o técnico do Bali United, Johnny Jansen, criticou o episódio envolvendo o zagueiro. O treinador holandês entendeu que o Persib queria retomar a partida rapidamente, mas considerou inaceitável a maneira como isso aconteceu. Para ele, Julio Cesar merecia até um cartão vermelho.

Publicidade Publicidade

Queven também não gostou da atitude. Pelo Instagram, o meio-campista mostrou que não concordava com a decisão do árbitro. "Isso é vergonhoso. Só um cartão amarelo. Que futebol é esse?", questionou.

Tópicos relacionados

O Persib Bandung conquistou uma vitória importante sobre o Bali United no domingo. Os visitantes abriram o placar com Marko Dugandzic aos 66 minutos, mas Mariano Peralta e Luka Menalo viraram a partida: 2 a 1. Peralta ainda recebeu um cartão vermelho nos minutos finais.

Com a vitória, o Persib ocupa a quarta posição da Superliga da Indonésia após dez rodadas. O clube soma 19 pontos, a mesma pontuação do Bali United, que está em terceiro graças ao melhor saldo de gols. O líder Persija Jakarta tem 22 pontos.

Publicidade

Os torcedores holandeses têm vários nomes para acompanhar no campeonato indonésio. O Bali United conta com um grupo considerável de holandeses. Mike Hauptmeijer, Thijmen Goppel e Tim Receveur começaram a partida de domingo como titulares, enquanto Remco Balk entrou aos 77 minutos. Além disso, o time é comandado pelo holandês Jansen.

Do lado do Persib, também havia vários jogadores com raízes holandesas. Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh e Marc Klok começaram a partida como titulares.