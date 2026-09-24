"Finn Jeltsch é um jogador muito talentoso, que se firmou no VfB, que mostrou atuações incríveis, que traz muita velocidade. Ele pode chegar a ser titular da seleção principal. Ele ainda não atingiu o limite", disse o ex-atacante do VfB em entrevista à Sky e destacou: "No futuro, ele vai jogar com cem por cento de certeza em um grande clube da Europa."

Jeltsch tem contrato com os suábios até 2030. Ao que tudo indica, não há cláusula de rescisão. Dessa forma, os cofres do Stuttgart devem receber uma boa quantia em caso de venda, desde que a curva de evolução do jogador de apenas 20 anos continue em alta. Uma valorização de mercado também viria com uma estreia na seleção.

O técnico da seleção, Jürgen Klopp, o convocou pela primeira vez para o elenco da DFB para os próximos jogos da Nations League contra a Sérvia, em 1º de outubro, e na Grécia, em 4 de outubro. Em sua estreia contra a Holanda, Jeltsch não estará em campo, já que pertence ao segundo elenco.

O que Jürgen Klopp disse sobre Finn Jeltsch?

"Entre os jogadores com os quais eu não estava imediatamente familiarizado, Finn foi o primeiro que me chamou a atenção", disse Klopp em sua muito comentada primeira convocação sobre a joia do VfB. "Porque você olha para a estatística e pensa: cara, jogos, hã? O que é isso? E então olha com um pouco mais de atenção e percebe: um defensor extraordinário, que faz muito bem o seu trabalho, tem um atletismo excepcional e sabe jogar."

Por causa do pacote completo de Jeltsch, já houve rumores soltos nos últimos tempos sobre um interesse de grandes clubes, incluindo supostamente Bayern de Munique, Liverpool e Arsenal. Segundo informações do jornal Bild, no entanto, o VfB não recebeu consultas concretas.

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Quanto o VfB Stuttgart pagou por Finn Jeltsch?

Jeltsch havia se transferido para o Neckar no início de 2025 por 9,5 milhões de euros, vindo do 1. FC Nürnberg. Caso o zagueiro de origem, que também já atuou pela direita da defesa e no meio-campo defensivo, realmente faça sua estreia pela equipe da DFB, um novo pagamento será feito ao clube, segundo o jornal Bild. Fala-se em um valor na faixa baixa de seis dígitos.

Ainda nas categorias de base, Jeltsch já celebrou grandes conquistas e se sagrou campeão mundial e europeu sub-17 com a seleção alemã juvenil. Em 2025, ele também ganhou a renomada Medalha Fritz Walter de ouro, à frente de Said El Mala, do 1. FC Köln.

No VfB, porém, Jeltsch faz parte da formação titular. O técnico Sebastian Hoeneß o escalou desde o início em todos os seis jogos oficiais da nova temporada. No total, ele já entrou em campo 57 vezes pelo Stuttgart.