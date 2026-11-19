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O Real Madrid vai trazer Nico Paz de volta à capital espanhola no próximo verão europeu, segundo a rádio espanhola CADENA COPE.

Nico Paz é o grande destaque do Como 1907. Na Serie A, o argentino marcou três gols e deu três assistências em dez partidas.

Na Liga dos Campeões, o meio-campista de 22 anos vive fase ainda melhor. Em quatro jogos, marcou três gols e deu cinco assistências.

No último verão europeu, o Real Madrid vendeu Nico Paz ao Como por 66 milhões de euros, depois de ele já ter atuado pelo clube por empréstimo na temporada passada.

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Na verdade, o Real Madrid já queria trazê-lo de volta naquele verão, mas o próprio jogador preferiu ficar mais tempo no Como. Lá, poderia continuar se desenvolvendo.

O Real Madrid aceitou o desejo de Nico Paz, mas garantiu uma opção de recompra por 80 milhões de euros.

Neste verão europeu, o gigante espanhol pretende exercer essa opção. A decisão já estaria tomada, e o Como já foi informado.

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Nico Paz passou por todas as categorias de base do Real Madrid. Ele chegou a disputar oito partidas pelo time principal antes de se transferir para o Como.