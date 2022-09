Celtic x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (6), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

Celtic e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (6), no Celtic Park, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo F da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming.

Atual campeão (venceu o Liverpool na final por 1 a 0), o Real Madrid estreia na UCL 2022/23 em busca do 15º troféu.

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, a equipe derrotou o Almeria, Celta Vigo, Espanyol e Real Betis, e está no topo da tabela com 12 pontos.

Para o confronto fora de casa, o técnico Carlo Ancelotti segue sem contar com Jesus Vallejo e Álvaro Odriozola, lesionados, mas Federico Valverde e Toni Kroos podem aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Celtic, também invicto na temporada, avançou pela última vez em seu grupo na Liga dos Campeões em 2012/13, terminando em segundo no Grupo G, antes de perder por 5 a 0 para a Juventus nas oitavas de final.

Kyogo Furuhashi, com uma lesão no ombro, é tratado como dúvida, assim como Carl Starfelt, com problema no joelho. Caso não fiquem aptos, Moritz Jenz e Georgios Giakumakis podem aparecer entre os 11.

A única vez que as equipes se enfreNtaram foi na UCL 1979/1980. Na ocasião, o Celtic venceu o primeiro jogo das quartas de final por 1 a 0, mas o Real Madrid virou e eliminou a equipe escocesa com um triunfo de 3 a 0 na volta.

Prováveis escalações

Possível escalação do REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Possível escalação do CELTIC: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Giakoumakis, Jota.

Desfalques da partida

Celtic:

Yosuke Ideguchi: lesionado.

Real Madrid:

Jesus Vallejo e Álvaro Odriozola: lesionados.

Quando é?

JOGO Celtic x Real Madrid DATA 6 de setembro de 2022 LOCAL Celtic Park - Glasgow, ESC HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Assistentes: Bekim Zogaj e Jonas Erni (SUI)

Quarto árbitro: Lukas Fähndrich (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

Últimos resultados e próximos jogos

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Espanyol 1 x 3 Real Madrid Espanhol 28 de agosto de 2022 Real Madrid 2 x 1 Betis Espanhol 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Mallorca Espanhol 11 de setembro de 2022 9h (de Brasília) Real Madrid x RB Leipzig Champions League 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Celtic

JOGO CAMPEONATO DATA Ross County 1 x 4 Celtic Copa da Liga Escocesa 31 de agosto de 2022 Celtic 4 x 0 Rangers Campeonato Escocês 3 de setembro de 2022

Próximas partidas