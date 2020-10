Celtic x Milan: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Tradicionais equipes europeias abrem as disputas do grupo H da Europa League; veja onde acompanhar na TV e na internet

Duas tradicionais equipes europeias abrem os duelos do grupo H da : e se enfrentam nesta quinta-feira (22), no Celtik Park, a partir das 16h (de Brasília). A partida será transmitida pela ESPN , no canal fechado. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Celtic x Milan DATA Quinta-feira, 22 de outubro de 2020 LOCAL Celtic Park, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vice-líder no Campeonato Escocês, o Celtic tem problemas para a partida desta quinta-feira. Isso porque James Forrest e Mikey Johnston estão lesionados, além de Ryan Christie, Nir Bitton e Elhamed são dúvidas após terem testado positivo para covid-19.

Já o Milan vive o seu melhor início de temporada na Serie A após 25 anos, é líder no italiano e chega embalado para o duelo. No entanto, o rime rossonero não terá Rebic e Musacchio, lesionados. Já Leo Duarte e Matteo Gabbia são dúvidas.

Provável escalação do Celtic: Vasilis Barkas, Christopher Jullien, Shane Duffy, Kristoffer Ajer, Jeremie Frimpong, Scott Brown, Olivier Ntcham, Callum McGregor, Diego Laxalt, Albian Ajeti, Leigh Griffiths.

Provável escalação do Milan: Gianluigi Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernández, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu, Rafael Leão, Saelemaekers e Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CELTIC

JOGO CAMPEONATO DATA Celtic 0 x 2 Campeonato Escocês 17 de outubro de 2020 0 x 2 Celtic Campeonato Escocês 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Celtic Campeonato Escocês 25 de outubro de 2020 9h (de Brasília) x Celtic 29 de outubro de 2020 14h55 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Milan 17 de outubro de 2020 Milan 3 x 0 Spezia Serie A 4 de outubro de 2020

Próximas partidas