O Celtic deixou escapar de forma bizarra, na noite de terça-feira, um lugar na Champions League que parecia praticamente certo. O campeão escocês defendia diante do LASK Linz uma vantagem de 3 a 0 do jogo de ida e chegou até a abrir 1 a 0 na volta, mas acabou derrotado por incríveis 5 a 1 após a prorrogação e, por isso, terá de seguir na Liga Europa.

Inicialmente, parecia que não havia qualquer preocupação para o Celtic. Callum McGregor abriu o placar no meio da primeira etapa, na Áustria, fazendo com que o LASK precisasse naquele momento de quatro gols apenas para forçar uma prorrogação.

No entanto, o time da casa se recusou a se dar por vencido e empatou ainda antes do intervalo, com Moses Usor. Com isso, a missão seguia enorme, mas o LASK manteve a esperança de uma zebra e voltou do intervalo em ritmo furioso.

Robert Ljubicic fez o 2 a 1 pouco depois do intervalo e trouxe toda a tensão de volta. Quando Samuel Adeniran marcou também o 3 a 1 cerca de dez minutos depois, o Celtic começou visivelmente a balançar e a confiança cresceu entre os austríacos.

O LASK seguiu pressionando, mas precisou esperar muito pelo gol que levaria a partida à prorrogação. Ele saiu já nos acréscimos, quando o reserva Florian Flecker marcou de cabeça e fez a Raiffeisen Arena explodir com o 4 a 1.

Na prorrogação, o pesadelo do Celtic ficou completo. Pouco depois do início do segundo tempo da prorrogação, Adeniran arriscou de muito longe e a bola entrou no canto inferior direito: 5 a 1.

O atacante depois ainda teve a chance de completar seu hat-trick quando o LASK ganhou um pênalti. O goleiro Viljami Sinisalo ainda manteve o Celtic vivo por mais alguns instantes com uma defesa, mas uma última escapada escocesa não se concretizou.

Assim, o Celtic viu uma situação confortável evaporar por completo e terá de se contentar com a participação na Liga Europa. O LASK se classifica pela primeira vez na história do clube para a Champions League e é, depois de Como (Itália) e Sabah (Azerbaijão), o terceiro estreante na fase principal desta temporada.