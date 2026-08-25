Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Fussball: Österreich: UEFA Champions League 2026 2027 - Play-offs, Rückspiel, 25.08.2026 - LASK Linz (Linzer ASK, Österreich) vs. Celtic FC (Glasgow, Schottland) - Oberösterreich Arena (Linz, Österreich); Samuel Adeniran (LASK Linz) mit dem Tor zum 5:1 - Jubel, Torjubel *** Soccer Austria UEFA Champions League 2026–2027 Playoffs, Second Leg, August 25, 2026, LASK Linz (Linzer ASK), Austria vs. Celtic FC, Glasgow, Scotland, Oberösterreich Arena Linz, Austria; Samuel Adeniran of LASK Linz celebrates after scoring the goal that made it 5–1; goal celebration Copyright: xLukasxBierederxImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Celtic joga fora vaga na Liga dos Campeões de maneira insana

LASK x Celtic
LASK
Celtic
Champions League Qualification

O Celtic deixou escapar de forma bizarra, na noite de terça-feira, um lugar na Champions League que parecia praticamente certo. O campeão escocês defendia diante do LASK Linz uma vantagem de 3 a 0 do jogo de ida e chegou até a abrir 1 a 0 na volta, mas acabou derrotado por incríveis 5 a 1 após a prorrogação e, por isso, terá de seguir na Liga Europa.

Inicialmente, parecia que não havia qualquer preocupação para o Celtic. Callum McGregor abriu o placar no meio da primeira etapa, na Áustria, fazendo com que o LASK precisasse naquele momento de quatro gols apenas para forçar uma prorrogação.

No entanto, o time da casa se recusou a se dar por vencido e empatou ainda antes do intervalo, com Moses Usor. Com isso, a missão seguia enorme, mas o LASK manteve a esperança de uma zebra e voltou do intervalo em ritmo furioso.

Robert Ljubicic fez o 2 a 1 pouco depois do intervalo e trouxe toda a tensão de volta. Quando Samuel Adeniran marcou também o 3 a 1 cerca de dez minutos depois, o Celtic começou visivelmente a balançar e a confiança cresceu entre os austríacos.

O LASK seguiu pressionando, mas precisou esperar muito pelo gol que levaria a partida à prorrogação. Ele saiu já nos acréscimos, quando o reserva Florian Flecker marcou de cabeça e fez a Raiffeisen Arena explodir com o 4 a 1.

Na prorrogação, o pesadelo do Celtic ficou completo. Pouco depois do início do segundo tempo da prorrogação, Adeniran arriscou de muito longe e a bola entrou no canto inferior direito: 5 a 1.

O atacante depois ainda teve a chance de completar seu hat-trick quando o LASK ganhou um pênalti. O goleiro Viljami Sinisalo ainda manteve o Celtic vivo por mais alguns instantes com uma defesa, mas uma última escapada escocesa não se concretizou.

Assim, o Celtic viu uma situação confortável evaporar por completo e terá de se contentar com a participação na Liga Europa. O LASK se classifica pela primeira vez na história do clube para a Champions League e é, depois de Como (Itália) e Sabah (Azerbaijão), o terceiro estreante na fase principal desta temporada.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google