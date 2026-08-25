O Celtic deixou escapar de forma bizarra, na noite de terça-feira, uma vaga praticamente certa na Liga dos Campeões. O campeão escocês defendia diante do LASK Linz uma vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida e, na volta, chegou até a abrir 1 a 0, mas acabou goleado por 5 a 1 após a prorrogação e, por isso, terá de seguir na Liga Europa.
Inicialmente, tudo parecia tranquilo para o Celtic. Callum McGregor abriu o placar no meio do primeiro tempo, na Áustria, o que significava que o LASK precisava de quatro gols naquele momento apenas para forçar uma prorrogação.
A equipe da casa, no entanto, se recusou a se dar por vencida e empatou ainda antes do intervalo, com Moses Usor. A missão seguia enorme, mas o LASK manteve viva a esperança de uma zebra e voltou do intervalo com tudo.
Robert Ljubicic fez o 2 a 1 pouco depois da volta do intervalo e recolocou toda a tensão no confronto. Quando Samuel Adeniran marcou também o 3 a 1 cerca de dez minutos depois, o Celtic começou a balançar visivelmente e a confiança dos austríacos cresceu.
O LASK seguiu pressionando, mas precisou esperar bastante pelo gol que levaria a decisão para a prorrogação. Ele saiu já nos acréscimos, quando o reserva Florian Flecker marcou de cabeça e fez a Raiffeisen Arena explodir com o 4 a 1.
Na prorrogação, o pesadelo do Celtic ficou completo. Pouco depois do início do segundo tempo do tempo extra, Adeniran arriscou de muito longe e a bola entrou no canto inferior oposto: 5 a 1.
O atacante depois ainda teve a chance de completar seu hat-trick, quando o LASK ganhou um pênalti. O goleiro Viljami Sinisalo ainda manteve o Celtic vivo por mais alguns instantes com uma defesa, mas uma última fuga escocesa não aconteceu.
Assim, o Celtic viu uma situação confortável evaporar por completo e terá de se contentar com a participação na Liga Europa. O LASK se classifica pela primeira vez em sua história para a Liga dos Campeões e é, depois de Como (Itália) e Sabah (Azerbaijão), o terceiro estreante na fase principal desta temporada.