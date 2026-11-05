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Europa League na TV
Celtic Glasgow x Beşiktaş: horário do jogo
Assuntos da semana: como chegam Celtic Glasgow e Beşiktaş?
O Celtic chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Falkirk. Antes, empatou em 2 a 2 com o Dundee United e venceu o Hibernian por 2 a 1 fora de casa. Ao todo, o Celtic marcou 11 gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
O Beşiktaş soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. Mais recentemente, o time de Istambul empatou em 2 a 2 com o Kasımpaşa. Na Europa League, o Beşiktaş conquistou pontos contra o Crystal Palace (2 a 2) e o Hoffenheim (vitória por 3 a 2 fora de casa). Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou nove gols e sofreu nove.
Celtic Glasgow x Beşiktaş: escalações
Escalações de Celtic x Besiktas
Time titular
Reservas
Técnico
- M. O'Neill
- V. Italiano
Celtic Glasgow x Beşiktaş: retrospecto recente
Celtic Glasgow x Beşiktaş: retrospecto dos confrontos diretos
Celtic Glasgow x Beşiktaş: as classificações
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|3
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|0
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