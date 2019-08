Celta x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues estreiam no Campeonato Espanhol neste sábado (17); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando apagar a última temporada, o inicia a corrida pelo título do Campeonato Espanhol neste sábado (17), às 12h (de Brasília), contra o , em Balaído. A partida terá transmissão ao vivo no Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Real Madrid DATA Sábado, 17 de agosto LOCAL Balaídos - Vigo, ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o apenas pelo Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CELTA DE VIGO

Depois de escapar do rebaixamento por apenas cinco pontos na última temporada, o Celta fez onze contratações para esta temporada, com Santi Mina, do Valência, e Denis Suárez, dando mais qualidade a equipe, ao lado de Iago Aspas, que liderou sozinho a equipe no último ano.

REAL MADRID

O técnico Zinedine Zidane realizou algumas contratações neste verão europeu com o objetivo de tirar o título do rival em sua primeira temporada completa no Bernabéu, e a equipe entra em campo com a responsabilidade da vitória para estrar sem grandes pressões por bons resultados.

Mais artigos abaixo

O francês poderá contar com o retorno de Sergio Ramos, enquanto Hazard fará a sua primeira partida oficial com a camisa do clube espanhol.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Varane, Sergio Ramos, Militão; Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Hazard, Benzema

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CELTA DE VIGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Celta 0 x 1 Tenerife Amistoso de clubes 06/08/2019 Celta 1 x 2 Amistoso de clubes 10/08/2019

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Celta x 24/08/2019 16h x Celta La Liga 30/08/2019 15h

REAL MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Red Bull Salzburg x Real Madrid Amistoso de clubes 07/08/2019 2 (5) x (4) 2 Real Madrid Amistoso de clubes 11/08/2019

Próximas partidas