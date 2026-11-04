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Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: como assistir ao vivo hoje? Quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise
Celta de Vigo
Union Saint-Gilloise
Liga Europa

Na Liga Europa, o Celta de Vigo enfrenta o Royale Union Saint-Gilloise. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: horário do jogo

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Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise hoje ao vivo: quem transmite na TV e por streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Celta de Vigo e Royale Union Saint-Gilloise?

O Celta de Vigo chega para esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na atuação mais recente, perdeu por 3 a 0 para o Rayo Vallecano em LaLiga. Antes disso, venceu o Celtic Glasgow fora de casa por 2 a 1 na Liga Europa. Nessas cinco partidas, o Celta marcou sete gols e sofreu seis.

O Royale Union Saint-Gilloise vive uma fase bem melhor: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado positivo mais recente foi uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o KVRS Waasland-SK Beveren na Jupiler League. Especialmente impressionante foi o 4 a 0 sobre o Hapoel Beer Sheva na Liga Europa. Nesse período, o Union marcou 13 gols e sofreu apenas três.

CEL

CEL - Sequência

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
E0-0
RAY
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GIL

GIL - Sequência

RSO
E1-1
NIJ
V3-0
HBS
V4-0
CER
V5-2
BEV
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: escalações

Prováveis escalações de Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise

Técnico

  • C. Giraldez

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: fase atual

CEL

CEL - Sequência

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
E0-0
RAY
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GIL

GIL - Sequência

RSO
E1-1
NIJ
V3-0
HBS
V4-0
CER
V5-2
BEV
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: histórico de confrontos diretos

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: as classificações

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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