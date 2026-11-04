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Liga Europa na TV
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: horário do jogo
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise hoje ao vivo: quem transmite na TV e por streaming?
Assuntos da semana: o que aconteceu com Celta de Vigo e Royale Union Saint-Gilloise?
O Celta de Vigo chega para esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na atuação mais recente, perdeu por 3 a 0 para o Rayo Vallecano em LaLiga. Antes disso, venceu o Celtic Glasgow fora de casa por 2 a 1 na Liga Europa. Nessas cinco partidas, o Celta marcou sete gols e sofreu seis.
O Royale Union Saint-Gilloise vive uma fase bem melhor: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado positivo mais recente foi uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o KVRS Waasland-SK Beveren na Jupiler League. Especialmente impressionante foi o 4 a 0 sobre o Hapoel Beer Sheva na Liga Europa. Nesse período, o Union marcou 13 gols e sofreu apenas três.
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: escalações
Prováveis escalações de Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise
Técnico
- C. Giraldez
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: fase atual
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: histórico de confrontos diretos
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: as classificações
|#
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