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Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise
Celta de Vigo
Union Saint-Gilloise
Liga Europa

Na Liga Europa, o Celta de Vigo enfrenta o Royale Union Saint-Gilloise. Mas onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

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Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: horário do jogo

crest
Liga Europa - Rodada 4
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Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Celta de Vigo e Royale Union Saint-Gilloise?

O Celta de Vigo chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Em sua atuação mais recente, perdeu por 3 a 0 para o Rayo Vallecano em LaLiga. Antes disso, venceu o Celtic de Glasgow por 1 a 2 fora de casa na Europa League. Nessas cinco partidas, o Celta marcou sete gols e sofreu seis.

O Royale Union Saint-Gilloise vive fase bem melhor: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. O triunfo mais recente foi por 1 a 2 fora de casa contra o KVRS Waasland-SK Beveren, pela Jupiler League. A vitória por 4 a 0 sobre o Hapoel Beer Sheva na Europa League foi especialmente impressionante. Nesse período, o Union marcou 13 gols e sofreu apenas três.

CEL

CEL - Sequência

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
E0-0
RAY
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GIL

GIL - Sequência

RSO
E1-1
NIJ
V3-0
HBS
V4-0
CER
V5-2
BEV
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: escalações

Escalações de Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise

3-4-3
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Formação
Union Saint-Gilloise crest
Union Saint-Gilloise
GIL
3-4-1-2
I. RaduI. RaduY. LagoY. LagoJ. RodriguezJ. RodriguezM. AlonsoM. AlonsoS. CarreiraS. CarreiraA. FebasA. FebasJ. RuedaJ. Ruedateam-logoH. BurcioW. SwedbergW. SwedbergP. DuranP. DuranH. AlvarezH. AlvarezH. KoffiH. KoffiN. ChibaniN. ChibaniN. HavenaarN. HavenaarM. SyllaM. SyllaA. ZorganeA. ZorganeK. van de PerreK. van de PerreB. ZeneliB. ZeneliG. SmithG. SmithL. PatrisL. PatrisK. RodriguezK. RodriguezR. MofokengR. Mofokeng
Union Saint-Gilloise crest
Union Saint-Gilloise
GIL
3-4-3
Celta de Vigo

Time titular

Union Saint-Gilloise

Reservas

Técnico

  • C. Giraldez
  • D. Hubert

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: momento das equipes

CEL

CEL - Sequência

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
E0-0
RAY
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GIL

GIL - Sequência

RSO
E1-1
NIJ
V3-0
HBS
V4-0
CER
V5-2
BEV
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: retrospecto dos confrontos diretos

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
4400112+912
V
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
4400112+912
V
V
V
V
3
FerencvárosFerencvárosFTC
4400113+812
V
V
V
V
4
JuventusJuventusJUV
4310113+810
V
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
431080+810
E
V
V
V
6
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
7
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
422092+78
E
V
E
V
8
BesiktasBesiktasBJK
422095+48
E
E
V
V
9
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
421154+17
V
D
V
E
10
Levski SofiaLevski SofiaLES
421143+17
V
V
E
D
11
SunderlandSunderlandSUN
42114407
D
E
V
V
12
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
V
V
E
D
13
LyonLyonOL
421167-17
E
D
V
V
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
D
D
15
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
420264+26
D
V
V
D
16
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
17
OmoniaOmoniaOMO
420267-16
D
D
V
V
18
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
E
V
E
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
E
E
D
V
20
Sturm GrazSturm GrazSGR
412124-25
D
V
D
E
21
Sparta PragueSparta PragueSPP
41126604
D
D
E
V
22
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
E
V
D
D
23
Celta de VigoCelta de VigoCEL
411245-14
E
V
D
D
24
OFI CreteOFI CreteOFI
411234-14
E
D
D
V
25
TorreenseTorreenseTOR
411258-34
E
D
D
V
26
SalzburgSalzburgSAL
411238-54
D
E
D
V
27
MilanMilanMIL
410347-33
D
D
V
D
28
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
D
D
V
D
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
402238-52
V
E
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
402216-52
E
D
D
E
32
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
401316-51
E
D
D
D
33
CelticCelticCEL
401339-61
E
D
D
D
34
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
E
D
35
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
4013312-91
E
D
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
4013110-91
D
E
D
D
Classificação às quartas de final

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