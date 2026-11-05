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Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Celta de Vigo e Royale Union Saint-Gilloise?

O Celta de Vigo chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Em sua atuação mais recente, perdeu por 3 a 0 para o Rayo Vallecano em LaLiga. Antes disso, venceu o Celtic de Glasgow por 1 a 2 fora de casa na Europa League. Nessas cinco partidas, o Celta marcou sete gols e sofreu seis.

O Royale Union Saint-Gilloise vive fase bem melhor: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. O triunfo mais recente foi por 1 a 2 fora de casa contra o KVRS Waasland-SK Beveren, pela Jupiler League. A vitória por 4 a 0 sobre o Hapoel Beer Sheva na Europa League foi especialmente impressionante. Nesse período, o Union marcou 13 gols e sofreu apenas três.

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: escalações

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: momento das equipes

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: retrospecto dos confrontos diretos

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: as tabelas