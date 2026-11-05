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Europa League na TV
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: horário do jogo
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?
Assuntos da semana: o que aconteceu com Celta de Vigo e Royale Union Saint-Gilloise?
O Celta de Vigo chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Em sua atuação mais recente, perdeu por 3 a 0 para o Rayo Vallecano em LaLiga. Antes disso, venceu o Celtic de Glasgow por 1 a 2 fora de casa na Europa League. Nessas cinco partidas, o Celta marcou sete gols e sofreu seis.
O Royale Union Saint-Gilloise vive fase bem melhor: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. O triunfo mais recente foi por 1 a 2 fora de casa contra o KVRS Waasland-SK Beveren, pela Jupiler League. A vitória por 4 a 0 sobre o Hapoel Beer Sheva na Europa League foi especialmente impressionante. Nesse período, o Union marcou 13 gols e sofreu apenas três.
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: escalações
Escalações de Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise
Time titular
Reservas
Técnico
- C. Giraldez
- D. Hubert
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: momento das equipes
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: retrospecto dos confrontos diretos
Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: as tabelas
|#
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