Celta de Vigo x Atlético de Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colchoneros querem reencontrar a vitória neste sábado (17), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando embalo no começo do campeonato, e enfrenram neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Balídos. Com a mesma pontuação, os dois precisam do resultado positivo para drem um salto na tabela. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO de Vigo x Atlético de Madrid DATA Sábado, 17 de outubro de 2020 LOCAL Estádio de Balaídos - Vigo, ESP HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Atleti vai em busca da vitória depois de dois jogos sem marcar gol / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Celta, que comeóu bem a temporada, pontuando, vem de duas derrotas seguidas e estacionou nos cinco pontos, que o deixam na 13ª colocação, com apenas dois pontos o seprando da zona do rebaiaxamento.

O Atlético também estacionou nos cinco pontos, ms está uma posição na frente dos adversário. Mesmo com Luis Suárez, reforço de peso que trouxa para o ataque, o time de Diego Simeone passou em branco nos dois últimos jogos, depois de estrear com uma goleada por 6 a 1. De qualquer forma, o Atleti tem dois jogos a menos do que o Celta.

Provável escalação do Celta de Vigo: Villar; Araujo, Olaza, Aidoo, Murillo; Suarez, Fran Beltran, Nolito, Mor, Tapia; Aspas.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Renan Lodi, Savis, Felipe, Trippier; Koke, Saúl, Llorente, Carrasco; João Félix, Suárez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CELTA DE VIGO

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 2 x 0 Celta de Vigo 4 de outubro de 2020 Celta de Vigo 0 x 3 La Liga 1 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Celta de Vigo La Liga 26 de outubro de 2020 17h (de Brasília) Celta de Vigo x La Liga 1 de novembro de 2020 a confirmar

EQUIPE 2

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 0 x 0 La Liga 3 de outubro de 2020 0 x 0 Atlético de Madrid La Liga 30 de setembro de 2020

Próximas partidas