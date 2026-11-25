Como assistir a Celta de Vigo x AFC Bournemouth com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 12:45 Abanca Balaidos

O Celta de Vigo recebe o AFC Bournemouth no Abanca Balaidos, em Vigo, pela fase de liga da Europa League.

Os dois times chegam em situações bem diferentes. O Celta ocupa a 27ª posição na tabela, enquanto o Bournemouth está em segundo.

O time de Claudio Giraldez perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid em LaLiga no sábado. Com o resultado, chegou a três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições.

Houve um destaque positivo nessa sequência: o Celta venceu o Salamanca por 5 a 0 fora de casa, pela Copa do Rei, em 13 de novembro.

O Bournemouth de Marco Rose tem sido bem mais consistente. No sábado, venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 na Premier League e chegou à quinta vitória seguida em todas as competições.

A sequência inclui uma vitória por 3 a 1 sobre o Sparta Praga fora de casa, nesta competição, e um triunfo por 3 a 0 sobre o Aston Villa na Copa da Liga Inglesa. O Bournemouth sofreu apenas dois gols nesses cinco jogos.

Confira tudo o que você precisa saber sobre a partida, do horário de início às notícias das equipes e ao momento dos times.

As informações oficiais de transmissão de Celta de Vigo x Bournemouth ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que forem confirmados.

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