Como assistir a Celta de Vigo x AFC Bournemouth com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a transmissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da transmissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Prévia da partida
O Celta de Vigo recebe o AFC Bournemouth no Abanca Balaidos, em Vigo, pela fase de liga da Europa League.
As duas equipes chegam em situações bem diferentes. O Celta ocupa a 27ª posição na tabela, enquanto o Bournemouth está em segundo.
O time de Claudio Giraldez perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid em LaLiga no sábado. O resultado prolongou uma fase difícil, na qual a equipe sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições.
Houve um destaque positivo nessa sequência. O Celta venceu o Salamanca por 5 a 0 fora de casa, pela Copa do Rei, em 13 de novembro.
O Bournemouth de Marco Rose tem sido bem mais consistente. A equipe venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 na Premier League no sábado, chegando à quinta vitória consecutiva em todas as competições.
A sequência inclui uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Sparta Prague nesta competição e um triunfo por 3 a 0 sobre o Aston Villa na Carabao Cup. O Bournemouth sofreu apenas dois gols nesses cinco jogos.
Escalações de Celta de Vigo x Bournemouth
Time titular
Reservas
Técnico
- C. Giraldez
- M. Rose