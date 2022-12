Celta de Vigo x Sevilla ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Times entram em campo nesta sexta-feira (30), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Celta de Vigo e Sevilla entram em campo na tarde desta sexta-feira (30), no estádio Balaídos, às 15h15 (de Brasília), pela 15ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar com 12 pontos, o Celta entra em campo sabendo que precisa vencer para tentar se afastar do perigo. A equipe mandante não possui desfalques confirmados.

Do outro lado, o Sevilla é o 18º colocado da La Liga, com 11 pontos, e não poderá contar com Nianzou e Rakitic, suspenso, enquanto Delaney, Marcão e Corona estão no departamento médico. Já Isco foi liberado pelo clube.

Prováveis escalações

Escalação do provável Celta de Vigo: Marchesin; Mingueza, Aidoo, Nunez; Vazquez, Veiga, Tapia, Galan; Perez, Aspas, Cervi.

Escalação do provável Sevilla: Bounou; Navas, Carmona, Fernando, Rekik; Jordan, Gudelj, Torres; Mir, En-Nesyri, Januzaj.

Desfalques

Celta de Vigo

Sem desfalques confirmados.

Sevilla

Tanguy Nianzou e Ivan Rakitic estão suspensos, enquanto Thomas Delaney, Marcão e Jesus Manuel Corona estão lesionados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

• Horário: 15h15 (de Brasília)

• Local: estádio Balaídos, Vigo - ESP