Ceilândia x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Ceilândia e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Mané Garrincha, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto estado de São Paulo), na TV aberta, do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceilândia x Botafogo DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (para todo o Brasil, exceto estado de São Paulo), na TV aberta, o SporTV 2, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (20), no Mané Garrincha.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Ceará por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Botafogo volta as atenções apra a estreia na Copa do Brasil 2022.

Para o confronto no Mané Garrincha, o Bota terá o volante Tchê Tchê, o meia Lucas Fernandes e o atacante Gustavo Sauer, já regularizados, e estão à disposição do técnico Luís Castro.

Bora, rapaziada! 💪🏾🔥



Recém-contratados pelo Fogão, Lucas Fernandes, Tchê Tchê e Sauer iniciam semana de treinamentos. #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/8xNzOLRrQB — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 18, 2022

Já o Ceilândia chegou na terceira fase da Copa do Brasil, após eliminar o Londrina por 2 a 0, e o Avaí por 2 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 3 Corinthians Brasileirão 10 de abril de 2022 Ceará 1 x 3 Botafogo Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Botafogo Brasileirão 24 de abril de 2022 19h (de Brasília) Botafogo x Juventude Brasileirão 1 de maio de 2022 11h (de Brasília)

CEILÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceilândia 1 x 1 Brasiliense Campeonato Brasiliense 9 de abril de 2022 Ceilândia 1 x 0 Costa Rica Série D 17 de abril de 2022

Próximas partidas