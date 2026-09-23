O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da União das Federações Europeias de Futebol, dirigiu críticas contundentes e indiretas à Federação Internacional de Futebol (FIFA), afirmando que a confiança no mundo do futebol continua perdida, apesar do colapso do polêmico projeto de investimento privado que pretendia vender parte dos direitos do esporte a investidores.

As declarações de Ceferin vieram em um discurso gravado em vídeo, proferido nesta quarta-feira durante os eventos da "Cúpula do Futebol Português", sendo suas primeiras declarações públicas desde a tentativa do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de conter a crise e sua proposta de rever o mecanismo de tomada de decisão dentro do órgão dirigente.

Unidade e transparência: pilares ameaçados

O presidente da UEFA enfatizou que a preservação do esporte se baseia em princípios inegociáveis, afirmando: "A confiança em nosso esporte se apoia em três pilares: a unidade, a transparência e a governança que serve à maioria, não a poucos. E, no período recente, esses três pilares foram ignorados por pessoas que juraram protegê-los".

Aleksander Ceferin acrescentou em tom incisivo: "Mas nem todos colocam o interesse do esporte acima de suas ambições pessoais".

Ceferin prosseguiu em sua mensagem, que pareceu dirigida diretamente a Zurique: "O projeto que dilacerou a unidade do futebol mundial pode ter sido cancelado, mas a confiança que ele minou ainda não voltou, e reconstruí-la é a nossa missão agora".

Embora não tenha citado Gianni Infantino ou a FIFA pelo nome, suas referências foram claras à proposta que abalou os alicerces do esporte, relacionada à venda de uma participação de 20 por cento dos direitos comerciais da FIFA, incluindo a Copa do Mundo, a investidores do setor privado, plano que foi abortado e cancelado em julho passado após oposição feroz e vigorosa da UEFA, da Confederação Asiática e da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Ceferin encerrou suas declarações com uma mensagem contundente, há muito repetida pela União Europeia: "O futebol não está à venda. Essa é uma mensagem que a UEFA promoveu ao longo de anos, e estou confiante de que esta cúpula contribuirá para difundi-la em maior escala".

A tentativa de Infantino de conter a crise

As declarações do presidente da UEFA vieram apenas dois dias depois da tentativa de Infantino de amenizar a revolta, por meio de uma mensagem oficial dirigida ao Conselho da FIFA e aos presidentes das federações nacionais membros, num total de 211 federações.

Infantino anunciou em sua mensagem que pedirá ao Conselho que incumba uma entidade independente de realizar uma revisão abrangente do marco de governança da Federação Internacional no que diz respeito às grandes iniciativas estratégicas, propondo a realização de amplas consultas com as confederações continentais e nacionais e os demais interessados sobre formas de fortalecer os mecanismos de tomada de decisão.

Ele esclareceu que qualquer eventual revisão poderá abranger os papéis do presidente, do gabinete executivo e do conselho, além do estudo de formas de reforçar a transparência e a responsabilização, numa tentativa de restaurar a imagem da instituição.

No entanto, a mensagem de Infantino, até o momento, não conseguiu apaziguar as preocupações de várias grandes federações que criticaram duramente sua forma de conduzir o projeto de investimento proposto.

O presidente da FIFA havia reafirmado seu empenho em continuar liderando a Federação Internacional, e espera-se que ele se candidate a um novo mandato nas eleições presidenciais previstas para março de 2027.

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Ao encerrar seu discurso, Ceferin enfatizou a necessidade de lembrar aos dirigentes a essência de sua missão, afirmando: "O futebol permanecerá seguro enquanto aqueles que o administram sempre se lembrarem para quem o administram".