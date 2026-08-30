Cedric Hatenboer vai retornar à Eredivisie, informa a Voetbal International. O meio-campista está prestes a deixar o Anderlecht e voltar ao Sparta Rotterdam, que vai transferir um milhão de euros (sem bônus) para Bruxelas.

Hatenboer despontou no Excelsior, onde ganhou destaque como um dos meio-campistas mais promissores da Holanda. Diversos grandes clubes holandeses tentaram contratá-lo, mas no fim ele escolheu o Anderlecht em janeiro de 2025.

Hatenboer pôde terminar a temporada no Excelsior e, depois disso, atravessou a fronteira. No clube belga, o jogador rapidamente perdeu espaço e acabaria sem jamais estrear na equipe principal.

O jogador de Roterdã não foi além de cinco partidas na equipe de aspirantes do Paars-Wit . O destro de 21 anos, que tem contrato até meados de 2029, foi emprestado ao Telstar em janeiro de 2026 até o fim da temporada.

Em Velsen-Zuid, ele se tornou praticamente de imediato uma peça fixa. Depois de 17 jogos pelo clube da Holanda do Norte, voltou ao Anderlecht, onde não tinha futuro.

O Sparta certamente não é terreno desconhecido para Hatenboer, que passou 3 anos e meio na base do clube em duas passagens. Depois de passar por Alphense Boys e Feyenoord, ele chegou ao Excelsior em 2022.

Hatenboer já foi aprovado nos exames médicos e em breve colocará sua assinatura em um contrato até meados de 2030.