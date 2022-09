Cecilia Ran Runarsdottir: conheça a goleira sensação do Bayern de Munique e da Islândia

A goleira assinou um contrato com o Bayern de Munique neste verão, antes de uma experiência inesperadamente diferente, mas enorme, na Euro Feminina

Quando Cecilia Ran Runarsdottir, a jovem goleira da Islândia, fez sua estreia na seleção principal, ela tinha apenas 13 anos. Avançando cinco anos e, desde então, ela se tornou a mais jovem goleira de seu país, assinando com um dos maiores clubes do mundo, o Bayern de Munique. Agora, está pronta para sua primeira temporada completa em uma das melhores ligas do mundo.

A jovem de 19 anos estava perto de fazer parte da equipe da Islândia na Euro Feminina neste verão, seu primeiro grande torneio. Infelizmente, um dedo quebrado a descartou da competição, mas ela teve a oportunidade de experimentá-lo com sua equipe, ficando na Inglaterra para mergulhar em uma atmosfera especial.

Quando a GOAL falou com Thorsteinn Magnusson, o primeiro treinador de goleiros de Runarsdottir, há uma pergunta candente: como uma goleira causa tanto impacto em uma idade tão jovem?

Sua resposta é simples. “Isso depende do caráter.”

Na verdade, Runarsdottir se tornou goleira por acaso. Ela jogava futebol há algum tempo quando, aos 10 anos, seu time precisou de alguém para ficar no gol em um torneio.

Dois anos depois, Magnusson se viu em uma escola de goleiras organizada pela Associação de Futebol da Islândia. Relembrando o dia, as palavras “havia algo especial” são pronunciadas várias vezes.

A partir daí, ele a colocou sob sua asa e trabalhou para trazer seu potencial à tona. Demorou apenas um ano até que ela estivesse jogando futebol profissional na segunda divisão da Islândia.

“Naquela época, era tão natural para mim porque sempre quis jogar, sempre quis mais e, obviamente, tive um ótimo treinador de goleiros, Thorsteinn, que me ajudou muito”, disse Runarsdottir à GOAL.

“Quando você olha para trás, fica muito agradecido pelas oportunidades que os treinadores lhe deram. Você não percebe na hora – porque você sempre quer jogar, você só pensa nisso – mas é uma loucura colocar uma garota de 13 anos no gol."

“(As pessoas ao meu redor) sempre viram o quanto eu trabalhei e sabiam que eu merecia. Eles sabiam que eu era bom o suficiente. Para eles, não foi tão surpreendente, mas acho que deve ser surpreendente quando você está assistindo ao jogo para ver uma goleira de 13 anos muito alta entrar!”

Confira os melhores jovens do futebol em NXGN:

“Você tem que ver como ela foi treinada”, acrescenta Magnusson, explicando como ela conseguiu entrar no futebol profissional tão jovem.

“Ela foi treinada como: 'Qual é o seu papel como goleira? Não importa com quem você está jogando ou contra quem você está jogando. Você sempre tem esse papel.'”

Uma coisa é um treinador dizer isso – outra é o jogador pensar genuinamente nisso. E Runarsdottir tem.

Depois de fazer sua estreia com o Afturelding na Islândia, ela assinou com o Fylkir na primeira divisão. Após sua primeira temporada no clube, ela conquistou sua primeira convocação para a seleção principal e, alguns meses depois, fez sua estreia.

Com 16 anos, sete meses e sete dias, foi a goleira mais jovem de seu país, batendo o recorde anterior por 148 dias.

Eleita a jovem jogadora do ano na primeira divisão islandesa em sua segunda temporada, ela logo começou a atrair a atenção do exterior.

Ela se mudou para a Suécia, que tem uma das melhores ligas do mundo para desenvolver jovens talentos, antes de assinar um contrato com o Everton e, neste verão, mudar para o Bayern de Munique.

Quando perguntada se ela pensa nos nomes das estrelas com as quais está treinando e jogando na Alemanha, Runarsdottir responde com uma resposta que reflete o que Magnusson disse.

“Quando entrei no vestiário, você reconhece todos esses rostos e todos esses nomes”, diz ela. “Mas acho que assim que você entra em campo, você não está pensando (sobre isso).”

O trabalho que fez de Runarsdottir uma das jovens goleiras mais empolgantes do mundo não é apenas sobre psicologia, é claro.

“Estávamos treinando seis dias por semana”, lembra Magnusson deles trabalhando juntos pela primeira vez. “Foi um pouco difícil para ela – você pode imaginar, a menina vai fazer 13 anos. Mas ela nunca cedeu."

“Depois de cerca de duas ou três semanas, tive que mudar o cronograma de treinamento porque ela estava indo muito bem. Foi inacreditável ver a velocidade com que ela estava se adaptando e percebendo o que tinha que fazer para ser goleira."

“Imediatamente, havia uma grande personagem e uma pessoa muito inteligente e inteligente.”

Ele se lembra da adolescente chutando “400 a 500 bolas” todos os dias para melhorar seus chutes. Ele se lembra do colete com peso em que ela treinava quatro vezes por semana durante quatro anos para obter a capacidade de salto “inacreditável” que ela tem agora.

“Seis vezes por semana durante quatro anos, não importava se estava nevando ou chovendo, sempre saíamos (para treinar)”, acrescenta. “Ela nunca teve uma desculpa para não ir.”

Outra coisa que Runarsdottir e Magnusson fizeram quando começaram a trabalhar juntos foi anotar alguns objetivos.

Um era chegar à seleção principal em seis a oito anos. “E estávamos alguns anos adiantados!” Magnusson ri.

Runarsdottir acredita que o momento “louco” é a conquista da qual ela mais se orgulha até agora. É provável que tenha muito mais por vir também.

Ela já tocou no exterior, morou sozinha e esteve em um ambiente que deu um gostinho do mais alto nível.

“O Bayern de Munique é um dos melhores times do mundo e você vê: 'Ok, esse é o nível. Este é o seu objetivo'”, explica ela.

A jovem de 18 anos pode sonhar com qualquer coisa, mas seus objetivos são bastante simples. Em primeiro lugar, ela quer ajudar a Islândia a se classificar para a Copa do Mundo Feminina pela primeira vez.

Além disso? “Sempre quero ser melhor, dar 100%, ajudar meus companheiros e ser uma boa pessoa”, acrescenta.

Com essa atitude, uma mentalidade de elite e uma ética de trabalho incansável, não é de admirar que essa talentosa goleira já tenha marcado alguns grandes objetivos – e ela está apenas começando.