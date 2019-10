Cebolinha ou Dembélé? Fagner ou Trippier? Perfil do Twitter propõe duelos "raiz x europeu modinha"

Veja os comparativos mais inusitados e divertidos que estão dando o que falar na internet

Um perfil no Twitter tem causado discussões na rede social: brasileiros "raíz" ou europeus "modinhas"? O "BrEuropeu" se propôs a comparar jogadores que atuaram e atuam no futebol brasileiro, desde Bebeto e Edmundo até Flávio Caça-Rato e Carlinhos Bala, com jogadores que fizeram sucesso na Europa. Para o perfil, sempre os brasileiros são melhores.

As "comparações" são sempre em tom de brincadeira e não levam em conta nenhum critério específico. O perfil começou a fazer suas publicações no dia 11 de outubro, colocando Dagoberto como maior que o suíço Shaquiri. A partir daí, comparações como Paulo Baier e Marchisio, Éverton Cebolinha e Dembélé e Ralf e Khedira começaram a pintar nas timelines.

dagoberto > shaqiri pic.twitter.com/D1fXm56Pvi — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 11, 2019

Confira as comparações mais inusitadas e divertidas:

paulo baier > marchisio pic.twitter.com/exIjsRpAOS — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 11, 2019

chicao > gary cahill pic.twitter.com/j0fKcRbmJp — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 12, 2019

reinaldo > clichy pic.twitter.com/4sydIuosu6 — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 13, 2019

carlinhos bala > moses pic.twitter.com/zUxH36IFkc — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 14, 2019

aloisio chulapa > romelu lukaku pic.twitter.com/eMtVV0Fswb — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 14, 2019

angel romero > jesus navas pic.twitter.com/4IVNXj5T9n — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 14, 2019

tchê tchê > renato sanches pic.twitter.com/3I5aPjqwN0 — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 15, 2019

fabio costa > pinto pic.twitter.com/8kqeSxsVqg — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 16, 2019

flávio caça rato > ashley young pic.twitter.com/7ns0Nlxw2k — br raiz x europeu modinha (@BrEuropeu) October 16, 2019