Ceballos sobre briga com David Luiz: "Mostra que o Arsenal está vivo"

Meia diz que sua linha de treino serve como prova de que a "equipe tem caráter", mas prometeu evitar novos desentendimentos

Dez dias após o desentendimento com David Luiz, Dani Ceballos falou sobre o ocorrido e revelou que enfrentou seu companheiro de equipe por causa das "qualidades de liderança muito semelhantes" que eles compartilham.

"Não vou dizer que não houve confronto ou briga. Não foi um comportamento exemplar, mas é bom ver que o está vivo, que a equipe tem caráter", disse ao The Sun.

"Somos dois jogadores de futebol com qualidades de liderança muito semelhantes e essas coisas podem acontecer", completou.

Ceballos acrescentou sobre a rapidez com que resolveu suas diferenças com o brasileiro: "Não deixamos um dia passar. Conversamos naquela mesma tarde após o treinamento. Agora temos que aprender para que não aconteça de novo", concluiu.

Como foi o desentendimento entre Ceballos e David Luiz?

O revelou que Ceballos e Daviz Luiz se envolveram em uma briga no campo de treinamento na última semana. Na ocasião, o brasileiro acertou o espanhol no rosto, fazendo com que ele sangrasse, antes de os dois serem separados por membros da comissão técnica do Arsenal.

"Eu não gosto do fato do incidente ter se tornado público. Eu vou descobrir de onde isso saiu. Isso vai totalmente contra o que eu espero de cada um, da privacidade e a confidencialidade que precisamos e haverá consequências", disse Arteta sobre o caso.