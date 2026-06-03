Dani Ceballos divulgou uma mensagem enigmática na manhã de quarta-feira. O meio-campista do Real Madrid postou uma foto no Instagram com a música “Todo es Mentira”, que pode ser traduzida livremente como “tudo é mentira”.

Na noite de terça-feira, Matteo Moretto, do MARCA, deu a notícia de que Ceballos está prestes a assinar com o Ajax.

Na manhã seguinte, Fabrizio Romano minimizou um pouco essa notícia. O italiano escreveu que o Ajax estava em negociações avançadas com o Real Madrid.

Em seguida, a ESPN informou que o Ajax chegaria a um acordo com o Real Madrid. O clube de Amsterdã está disposto a pagar seis milhões de euros pelo meio-campista de 29 anos. No entanto, segundo a emissora, um acordo ainda estaria longe de ser fechado, pois as exigências salariais de Ceballos seriam “exageradas”.

Às 10h, Moretto voltou a se manifestar. Ele escreveu que há um acordo de princípio entre o Ajax e o Real Madrid e que apenas “os detalhes com o jogador ainda precisam ser acertados”.

O próprio Ceballos postou uma foto com a legenda “tudo é mentira”. Não se sabe se isso se refere a essa novela de transferências. Nas últimas semanas, o meio-campista também foi acusado de ser “o espião” no Real Madrid.

Ele teria sido quem divulgou informações confidenciais sobre a postura de Kylian Mbappé e as disputas entre Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras, e entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde.