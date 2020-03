Ceará x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Vozão e Leão fazem a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no Castelão

O Ceará recebe o , nesta quinta-feira (12), às 19h15 (de Brasília), no Castelão, em partida válida pela terceira fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo no canal Sportv, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Vitória DATA Quinta-feira, 12 de março de 2020 LOCAL Arena Castelão - , Brasil HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará viaja ao Piauí em busca de recuperação na Copa do NE / Foto: Ceará / Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo no Sportv, canal da TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Líder da segunda fase do , o time de Enderson Moreira está invicto no ano! São cinco vitórias e oito empates nos 13 jogos da equipe no ano. O bom retrospecto anima os torcedores e o elenco, que vão buscar a vitória para sair na frente no confronto.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Brock, Bruno Pacheco; Fabinho, Ricardinho; Sobral, Vina, Leandro Carvalho, Rafael Sobis.

VITÓRIA

Em terceiro no e no Grupo B da (dois pontos a frente do Ceará), o Rubro-negro também tem um bom retrospecto no ano. Perdeu apenas uma partida, justamente o clássico contra o no estadual. Na , o time chega a terceira fase depois de eliminar o Imperatriz e o Lagarto.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, Maurício Ramos, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Jean e Gérson Magrão; Alisson Farias, Vico e Léo Ceará

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ríver-PI 0 x 4 Ceará Copa do Brasil 3 de março Uniclinic 0 x 1 Ceará Cearens 8 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Copa do Nordeste 15 de março 15h30 (de Brasília) Vitória x Ceará Copa do Brasil 18 de março 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 3 x 1 Lagarto Copa do Brasil 5 de março ABC 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 8 de março

Próximas partidas