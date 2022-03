Ceará x Tuna Luso: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Ceará e Tuna Luso se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming do Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Tuna Luso DATA Terça-feira, 15 de março de 2022 LOCAL Arena Castelão -Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Jucimar dos Santose Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza (CE)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na internet, vai transmitir o jogo desta terça-feira (15), na Arena Castelão.

Terça-feira é dia de ir pra ARENA VOZÃO e apoiar o Time do Povo durante os 90 minutos! #UnidosSomosImbatíveis🖤🤍 #CearáSC pic.twitter.com/pqJW0peEa4 — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) March 13, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Após eliminar o São Raimundo na primeira fase da Copa do Brasil, o Ceará venceu o CSA por 2 a 0 e garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Agora, o Vozão volta as atenções para a competição nacional.

Já o Novorizontino, que deixou para trás o Novorizontino por 1 a 0, vem de uma pausa de quase 10 dias após a suspensão do Parazão. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) decidiu paralisar o Estadual devido à denúncia do Paragominas por irregularidade de um atleta do Bragantino.

Ceará e Tuna Luso voltam a se enfrentar após mais de 20 anos. A última vez que se encontraram foi na Série B de 2001. Na ocasião, os cearenses venceram por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, há seis vitórias para cada lado, além de dois empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Ceará

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Raimundo 0 x 3 Ceará Copa do Brasil 2 de março de 2022 Ceará 2 x 0 CSA Copa do Nordeste 5 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Campinense x Ceará Copa do Nordeste 19 de março de 2022 17h45 (de Brasília) Palmeiras x Ceará Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir

Tuna Luso

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tuna Luso 1 x 0 Novorizontino Copa do Brasil 2 de março de 2022 Tuna Luso 1 x 0 Sociedade Esportiva Caeté Parazão 6 de março de 2022

Próximas partidas