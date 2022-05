Ceará x Tombense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Ceará e Tombense se enfrentam nesta quarta-feira (11), na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Tombense DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Victor dos Santos e Rafael Trombeta (PR

Quarto árbitro: Antonio Cordeiro (CE)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV 2, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Ceará entram em campo nesta quarta-feira com a vantagem do empate, ou podendo ainda perder por um gol de diferença.

Do outro lado, a Tombense precisa de uma vitória por três tentos a mais para ficar com a vaga.

Caso o time mineiro ganheiro por dois gols a mais, a vaga será decidida nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 0 Tombense Série B 6 de maio de 2022 Tombense 1 x 1 Vasco Série B 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Guarani Série B 14 de maio de 2022 16h (de Brasília) Brusque x Tombense Série B 18 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Ceará Brasileirão 7 de maio de 2022 Ceará 3 x 0 La Guaira Copa Sul-Americana 3 de maio de 2022

Próximas partidas