Ceará x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sonhando com a liderança, o visita o São Paulo nesta quarta-feira (25), às 19h15 (de Brasília), no Castelão, em duelo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x São Paulo DATA Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 LOCAL Castelão - HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na liderança do Brasileirão, o São Paulo entra em campo com novidades na escalação para encarar o Ceará, no Castelão.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz não terá Bruno Alves, preservado após ter um familiar com Covid-19. Desta forma, a zaga deverá ser composta por Diego Costa e Léo.

Já no ataque, a equipe não terá Brenner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pablo será o seu substituto.

📍 Aeroporto de Guarulhos



São Paulo ✈️ Fortaleza#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/079NSj6WQc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 24, 2020

Enquanto isso, o Ceará, na 16ª posição, com 25 pontos, entra em campo pressionado pela vitória após a sequência de três empates e uma derrota.

O técnico Guto Ferreira deverá repetir uma escalação semelhante a que empatou com o em 2 a 2 na última rodada.

Felipe Vizeu, com dores, é tratado como dúvida. Cléber poderá ser o seu subsituto.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Pablo.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass (Richard); Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock (L. Otávio), Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral; Vina, Lima, Felipe Vizeu (Cléber).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 0 Copa do 18 de novembro de 2020 São Paulo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 19h (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 3 de dezembro de 2020 21h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 18 de novembro de 2020 Ceará 2 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020

Próximas partidas